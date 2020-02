Cotto e Mangiato, ricetta 7 Febbraio: cheesecake di ricotta

Ultima ricetta della settimana per la rubrica Cotto e Mangiato. Oggi impariamo con Tessa a preparare la cheesecake di ricotta.

La ricetta della cheesecake di ricotta

Gli ingredienti per questo gustoso dessert sono:

250 grammi di biscotti secchi

120 grammi di burro

500 grammi di ricotta

100 grammi di zucchero

3 uova

Succo limone

Confettura frutti di bosco

Zucchero a velo

Preparazione

Sbriciolare molto finemente i biscotti. Intanto sciogliere il burro e poi amalgamarlo ai biscotti tritati. Compattare bene il tutto in un ruoto con cerniera, dunque mettere in frigo per una ventina di minuti.

Intanto preparare la crema. Mettere la ricotta in una ciotola, aggiungendo zucchero, uova e succo di limone. Amalgamare bene il tutto. Prendere il ruoto con la base biscottata e versare su la crema. Appianare bene il tutto dunque mettere in forno a 180 gradi per 40 minuti.

Una volta cotto il tutto, decorare con confettura ai frutti di bosco e con dello zucchero a velo a piacere. Il dolce è pronto.