Gianluca Vialli a cuore aperto: nuove rivelazioni sulla sua battaglia contro il tumore

Continua la battaglia di Vialli contro il tumore che lo ha colpito. Le sue ultime dichiarazioni sono di speranza

Dopo aver pubblicamente rivelato di avere il cancro, Gianluca Vialli non ha fatto mistero della sua lotta, che prosegue da oltre un anno, contro la malattia che lo ha colpito. E recentemente, intervenendo all’inaugurazione dell’Università di Parma nel corso della quale gli è stato conferito il MasterSport Award 2020 per il suo impegno nello sport e nel sociale, l’ex centravanti di Samp e Juve e oggi allenatore è tornato a parlare delle difficoltà di convivere con il tumore. Diversi mesi fa aveva rivelato la paura nel ritrovarsi faccia a faccia con la malattia ma anche il suo spirito combattivo e la volontà di tenerla a bada sottoponendosi a tutte le cure necessarie.

Come sta Vialli? Le sue parole

A margine dell’inaugurazione, ai microfoni di Sky Spport, Gianluca Viali ha voluto rassicurare tutti; se nei mesi scorsi si era lasciato andare alle parole “non so come finirà“, questa volta ha invece sottolineato: “sto bene, spero si veda. Proseguiamo così”. Vialli è apparso fisicamente in forma e desideroso di dare il meglio sul campo, pronto al nuovo impegno al fianco di Mancini per “riprovare certe emozioni” e mettere la sua esperienza al servizio dei giovani e del calcio italiano di oggi.