Marco Vannini, chiesto un nuovo processo, parla il Pg Cassazione: “Fu omicidio volontario” – VIDEO

Riapre il processo Vannini, il Pg della Cassazione fa sapere che fu omicidio volontario

Si torna a parlare del caso Vannini, Pg della Cassazione ha chiesto di riaprire il processo. Il motivo? A detta sua fu omicidio volontario ed è per questo che serve un nuovo processo.

Il Pg, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto poi di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, questa aveva ridotto la condanna di reclusione da 14 a 5 anni per Antonio Ciontoli, accusato di aver ucciso Marco Vannini, fidanzato della figlia.

La Ceniccola ha fatto sapere che: “Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi”. Stando alle sue dichiarazioni la famiglia Ciontoli avrebbe aspettato quasi due ore prima di chiamare i soccorsi ed è per questo che Marco è morto. A detta sua tale ritardo “costituisce l’assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari”.

Sara Fonte