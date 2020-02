“Michael Jackson è vivo”: cospirazionisti in subbuglio sul web per la performance di un imitatore

Numerosi sostenitori della tesi della finta morte di Michael Jackson si sono risvegliati dopo aver visto la performance di un imitatore cinese.

L’improvvisa e prematura morte di Michael Jackson ha travolto milioni di fan nel mondo. I funerali del “Re del pop” sono stati trasmessi in mondovisione e per giorni non si è fatto che parlare di lui. Si tratta di un meccanismo assolutamente normale, dato che il cantante era forse l’artista più amato al mondo, oltre ad essere considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Meno normale è ciò che è successo negli anni successivi, quando sul web hanno cominciato a circolare tesi complottiste sulla finta morte dell’artista.

Tali ipotesi fantasiose sono state accantonate per un po’, ma ciclicamente ritornano a galla. Questa volta a risvegliare i complottisti ci ha pensato il video della performance in uno stadio di Sydney di quello che è forse il miglior imitatore di Michael Jackson al mondo: Mj Wang Jackson. L’imitatore cinese non è solo molto somigliante al cantante americano, ma si muove nello stesso modo e canta in modo molto simile (vedere il video in calce alla notizia per credere).

Michael Jackson ha un clone?

Come detto ad alimentare le voci sul ritorno tra i vivi di Michael Jackson è il video di una performance di MJ Wang pubblicato in prima battuta sulla pagina Youtube di Mr_Joyy Production, dove si legge: “Michael Jackson è tornato in vita?”. Ovviamente i commenti al video non sono tardati ad arrivare, tra chi semplicemente si limitava ad evidenziare con stupore la somiglianza tra i due “Ha la stessa fronte e lo stesso naso”, oppure “E’ il suo clone”. E chi invece non crede sia possibile che ci sia qualcuno così simile e ipotizza: “Questo è Michael Jackson”.

