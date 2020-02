Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2020: l’Acquario vivrà la rivoluzione imposta da Saturno, i Pesci riscoprono gli affetti veri

Venerdì 7 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo weekend ti porta emozioni forti o ti mette in condizioni di ritrovare qualche amore. Stai vivendo una storia che non va? Devi sistemarla. Da oggi il tuo cielo ti parla di una piccola sorpresa. Il 2020 è partito in modo faticoso, ma non bisogna mai dimenticare che le stelle ruotano e che tutto può cambiare. Venere entra nel tuo segno e questo transito ti accompagnerà fino al 5 di marzo. Se c’è un problema di lavoro saranno i sentimenti a fare da collante: puoi affidarti all’amore o combinare qualcosa di bello tra primavera ed estate;

Toro. Vuoi cambiare vita. Urano è nel tuo segno e ti porta la necessità di modificare le condizioni in cui vivi. Il 2020 è un anno epocale. Arrivano notizie, chiamate, vittorie e tutto si può dire ma non che non verrai notato. Chi ha contatti con il pubblico e chi può raccogliere consensi per avere di più è favorito;

Gemelli. Il weekend è importante per te. Stai riprendendo quota e a breve- da aprile- riprenderai anche energia. Non escludo che potresti sentire il peso della pressione nelle prossime tre giornate. Perché? Perché si deve comunque aspettare che certe questioni evolvano e che arrivi un po’ più di serenità. Le cose che stai facendo ora sono volte a risolvere i guai che ti ha lasciato il 2019;

Cancro. Devi stare attento perché almeno fino a giorno 20 sarai nervoso e dovrai superare dei problemi. Sei coinvolto in un vortice di tensione che va gestito con prudenza, specialmente se vivi anche una storia d’amore in crisi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei sensuale, passionale e calda. Questo periodo è buono per fare vedere a tutti la tua fora. Puoi anche innamorarti, se lo desideri;

Vergine. Il fine settimana appena iniziato ti porta un bel successo personale. Giove e Saturno sono favorevoli. Il momento è buono per chi vuole ottenere un riconoscimento in più per i nati del segno che hanno superato una certa età; i giovani invece potranno ottenere un primo lavoro, un praticantato. Non devi metterti in disparte perché col cielo che hai a disposizione sarebbe uno spreco. Anche l’amore è più vicino a te. Venere non sarà più opposta e già domenica potresti organizzare qualcosa da vivere con il partner;

Bilancia. Come ho già detto in diverse occasioni, abbandonerai presto tutte le cose che nella tua vita sono ormai di peso. Il periodo non ti consente più di essere ambi valente: devi risolvere le ambiguità che vivi e non puoi più dire il contrario di quello che pensi. Sia in amore sia nel lavoro ci saranno dei cambiamenti. Potrebbe arrivare una soluzione da sfruttare sul lavoro. Non devi tirare troppo la corsa in amore: questo mese porterà una pausa di riflessione;

Scorpione. Devi evitare le discussioni, anche se per te le polemiche sono un po’ il sale della vita. Tra oggi e domenica devi evitare di farti coinvolgere e devi farti scivolare le cose addosso. Risolvi i problemi quando si presentano e non li rimandare. Ci potranno essere incontri importanti sotto il profilo lavorativo. Urano è in opposizione e ti dice che dalla primavera dell’anno scorso senti impetuosa la voglia di cambiare vita.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questo weekend ti porta una netta crescita. Questo succede perché Venere è ora favorevole e la Luna è nuova. Ti senti finalmente libero di amare e di esprimere le tue emozioni. Sfrutta questo cielo e renditi più disponibile. Il Sagittario deve pensare al futuro mettendoci grande positività. Tu sei un tipo ottimista e ora puoi ritrovare consenso;

Capricorno. Ti serve un po’ di coraggio. Il mese di febbraio è positivo per il lavoro, ma scricchiola un po’ dal punto di vista sentimentale. Chi vive una storia che è in crisi potrà vivere tensioni maggiori rispetto agli altri nati del segno, ma anche chi ha una storia solida si troverà- per questioni pratiche- lontano dal partner. Devi stare attento alle parole perché in questo periodo potresti esagerare: non essere diffidente;

Acquario. L’Acquario è pronto a vivere un cambio di gruppo, di orari, di mansioni. Pu succedere di tutto, adesso. Tu sei molto motivato e ti attende l’arrivo di Saturno nel segno. Questo pianeta potrebbe portarti qualche arrabbiatura, se le cose non saranno andare come desideri. Gli Acquario versione “primula rossa” ora lasceranno il posto a un segno capace di assumersi le proprie responsabilità. Sarai nervoso con le persone che cercheranno di ostacolare la tua evoluzione;

Pesci. Questo fine settimana è importante. Venere è uscita dal tuo spazio zodiacale ma le tue possibilità restano comunque ampie. Nelle ultime 3-4 settimane hai vissuto storie importanti, ma non sono mancati momenti di fastidio che adesso devi cercare di superare. Il weekend è utile per tirare fuori delle emozioni che sono legate al passato. Tra aprile e maggio potresti arrivare a discutere di un contratto che ti sta molto a cuore. Non devi essere pessimista perché il periodo parla di cose belle e tu hai anche deciso di dare spazio alle emozioni vere. Giusto occuparsi dei soldi ma nella vita non c’è solo il lavoro: vuoi stare con le persone che ti vogliono bene e con gli amici che ti sostengono.

Maria Mento