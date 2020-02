Roma-Bologna, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventitreesima giornata di Serie A: la Roma ospita il Bologna nell’anticipo del venerdì sera. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Roma-Bologna, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020, si giocherà questa sera alle 20.45. La Roma nel turno precedente ha perso malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-2. Il Bologna, invece, ha vinto 2-1 in rimonta contro il Brescia al Dall’Ara.

Nella Roma è squalificato Pellegrini, sulla trequarti agiranno Under, Perotti e Kluivert a supporto di Dzeko. Spinazzola e Kolarov favoriti su Spinazzola sugli esterni. Nel Bologna out per infortunio Santander e Sansone, sarà Barrow a giocare insieme a Orsolini, Soriano e Palacio in avanti. Squalificato Poli e ancora out Medel: l’inedita coppia Schouten-Dominguez formerà la mediana rossoblù.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Ventitreesima giornata di Serie A, il match del venerdì sera vede impegnate la Roma e il Bologna allo Stadio Olimpico: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Roma-Bologna è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

I precedenti fra le due squadre a Roma in Serie A sono 71: 31 le vittorie della Roma, 18 del Bologna e 22 i pareggi in totale. Lo scorso anno i padroni di casa si imposero per 2-1 grazie ai gol di Kolarov e Fazio, mentre a nulla servì al Bologna il gol di Sansone.