Sanremo 2020, Achille Lauro si veste da David Bowie: i telespettatori approvano – VIDEO

Achille Lauro si è vestito come David Bowie per la sua esibizione di ieri al Festival di Sanremo 2020, ha duettato con Annalisa con il brano ‘Gli uomini non cambiano’.

In moltissimi hanno approvato il suo look e la sua esibizione, tra i tantissimi commenti positivi postati sui social si legge: “Achille sei un Artista. Punto. Chi non vede è perché non ha occhi!”, “Omaggio a David Bowie. Anima ribelle simbolo di assoluta libertà artistica espressiva sessuale e di una mascolinità non tossica”.

E ancora: “Insieme potentissimi. Non hanno cantato una cover. Hanno raccontato una storia”. Inutile dire che l’interpretazione del cantante è stata un successo.

