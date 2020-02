Tiziano Ferro, pace fatta con Fiorello a Sanremo: il cantante e lo showman abbracciati

Un selfie di pace per mettere a tacere le voci di astio dietro le quinte di Sanremo: la sorpresa di Tiziano Ferro e Fiorello

Dai battibecchi a distanza alle scuse con foto riappacificatrice. A pochi minuti dall’inizio della penultima serata del Festival di Sanremo Tiziano Ferro e Fiorello hanno fatto pace. Il cantante ha infatti postato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae nel teatro Ariston abbracciato a Fiorello, accompagnato dalla frase, “Fatevi una risata”. Mettendo in questo modo a tacere tutte le voci relative all’intervento in occasione della seconda serata sanremese. Una polemica scaturita dopo che Ferro aveva chiesto, scherzosamente, allo showman, di ridurre i tempi dei suoi interventi in maniera tale da consentire ai cantanti di esibirsi non troppo tardi e consentire al Festival di concludersi negli orari prestabiliti. “È l’una Amadeus. Possiamo fare qualcosa domani? Grazie. Hashtag #FiorelloStatteZitto…scherzo”, aveva scritto il cantante sui social lanciando anche un hashtag che a Fiore non è proprio piaciuto, tanto da arrivare a minacciare di non salire di nuovo sul palco. Secondo indiscrezioni avrebbe infatti deciso di non partecipare alla terza serata sull’onda delle polemiche nate nel backstage del Festival.

Fine delle polemiche, il selfie è già virale

Ma poco fa tutto è stato cancellato, dopo che nelle scorse ore Tiziano Ferro aveva anche preparato una lettera di scuse lasciata nel camerino di Fiorello e postata sui social. Suggellando la pace con una bellissima immagine, postata in contemporanea sia da Fiore che da Ferro su Instagram, che smentisce qualsiasi voce di freddezza tra i due. E anche in questo caso con un hashtag diventato immediatamente virale insieme alla foto, #fatevenarisata.