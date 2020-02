Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 7 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 7 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 7 febbraio 2020. Iniziamo dai Rai 1 che propone la quarta serata del “70° Festival di Sanremo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 v in onda le serie tv “N.C.I.S Los Angeles”. In seconda serata, il film “Alex Cross – La memoria del killer”.

Su Rai 3 va in onda il film “Si muore tutti democristiani”: Enrico, Fabrizio e Stefano sono tre amici e colleghi di una vita, provenienti, pur con sfaccettature diverse, dal vasto mondo di quella che è, o è stata, la sinistra italiana. Si barcamenano tra video per sindacati, matrimoni, piccoli video per il sociale, mantenendo una “purezza etica” a cui loro tengono molto e agognando di poter tornare a realizzare documentari. Improvvisamente, arriva la proposta lavorativa che potrebbe cambiare le loro vite: un grosso documentario per una Onlus che si occupa di immigrazione. Subito dopo, il documentario “Hitler, la post-verita’ e il bunker”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimenti di cronaca nera “Quarto Grado-Le storie”, seguito da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda lo show “Festival della papera”. A seguire, il film “Blue Jasmine”.

Su Italia 1 va in onda il film “Madre”: lei si è trasferita nella grande casa isolata in mezzo ai campi di grano per amore di Lui, e poichè la casa di Lui è stata completamente distrutta da un incendio, lei gliela sta ricostruendo intorno pezzo dopo pezzo, con determinazione e concretezza. Lui, invece, non riesce a superare il blocco che gli impedisce di scrivere e passa le giornate davanti alla pagina bianca. I suoi libri giacciono allineati sui ripiani di casa, ma il Poeta sembra aver perso l’ispirazione, e a nulla servono gli incoraggiamenti amorevoli di Lei. E mentre Lei desidera ardentemente costruire con Lui una famiglia, Lui si concentra ostinatamente sul proprio sterile horror vacui. Finchè nella casa isolata irrompe uno sconosciuto, che porta con sè una serie di invasori sempre più numerosa. E Lei vede gradualmente profanato quello spazio sacro che aveva edificato con totale abnegazione personale. In seconda serata, il film “La madre”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live” seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”.

Maria Rita Gagliardi