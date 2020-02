Uomo cade in acqua, l’orango gli offre aiuto: lo straordinario messaggio del mondo animale

Era caduto in acqua e rischiava di subire l’attacco di diversi animali selvatici, tra cui i serpenti. Così un orango che ha visto tutta la scena si è offerto di aiutare l’uomo a uscire e tornare a terra

Il mito secondo cui gli animali non percepiscano le emozioni umane o i momenti di difficoltà è stato ormai ampiamente sfatato. Gli animali sono più vicini al nostro mondo di quanto non si creda e una storia che oggi ci racconta il Metro.co.uk lo dimostra senza lasciare spazio a dubbi. I protagonisti di questa bella vicenda, che ci parla di sentimenti di amicizia e solidarietà, sono un uomo di all’incirca 40/50 anni e un orango. E il finale di questa storia ci dice, ancora una volta, che l’uomo ha ancora molto da imparare.

Orango aiuta un uomo a uscire da un fiume, la foto sorprendente scattata in Borneo

Una celebre frase pronunciata da Audrey Hepburn sostiene che “Se ti serve un a mano, la troverai alla fine del tuo braccio”. Non sempre si può fare affidamento sugli altri e molte volte bisogna tirarsi fuori dai guai utilizzando esclusivamente le proprie forze. Ma immaginate di trovarvi in Borneo, di essere in una situazione di pericolo, di sollevare lo sguardo e di trovare qualcuno che vi tende una zampa per uscirne: questo è quello che- con grande sorpresa- è successo a un uomo che era caduto in acqua.

L’uomo è stato soccorso da un orango che gli ha porto uno dei suoi arti per aiutarlo a uscire da un fiume e a scampare all’attacco di qualche animale che avrebbe potuto nascondersi sotto il pelo dell’acqua. Il pericolo poteva essere rappresentato dai serpenti.

Orango aiuta un uomo a uscire da un fiume, l’uomo rifiuta la zampa dell’animale

Anil Prabhakar (questo il nome dell’uomo finito in acqua) si trovava in un’area forestale protetta del Borneo insieme a degli amici. Stavano facendo trekking quando, a un certo punto, l’uomo è finito nel fiume.

Con sua grande sorpresa è allora apparso un orango, che gli ha porto una delle sua e zampe per aiutarlo a uscire. Il momento è stato immortalato da un fotografo amatoriale che ha visto tutto e che ha spiegato che Anil Prabhakar ha rifiutato l’aiuto dell’animale selvatico.

Maria Mento