Beve dalla bottiglietta pensando ci sia acqua ma è un mix di droghe diluite: bimba ha le allucinazioni e muore

Una bambina di 5 anni è morta dopo aver assunto un mix di metanfetamine diluite che la madre stava consumando insieme a due cugini

Ha bevuto da una bottiglietta pensando contenesse dell’acqua ma sul interno c’era tutt’altro e per tale ragione una bimba di soli 5 anni è morta. L’assurda vicenda è avvenuta a Rifle, nello stato americano del Colorado, dove la piccola Sophia Larson è stata trovata morta in casa, uccisa dopo aver bevuto un mix di metanfetamine che la madre stava consumando con altre persone utilizzando una comune bottiglietta come bong. La bimba è andata in overdose poichè, pensando si trattasse di acqua, ne ha assunta una quantità purtroppo letale. Si sarebbe imbattuta casualmente nella droga diluita e pur sputando immediatamente il contenuto della bottiglia, le sostanze in essa contenuta hanno portato la bambina ad avere tremende allucinazioni.

La drammatica ricostruzione della polizia

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, che hanno tratto in arresto la 26enne Stephanie Alvarado (madre della bimba) e due cugini che al momento del fatto si trovavano in casa, nessuno avrebbe fatto niente per provare a salvare Sophia. Solo quando è svenuta le hanno dato ossigeno usando un tubo, dopo averla portata in un altro appartamento finchè, una volta realizzato che le sue condizioni erano molto grave, l’hanno portata in ospedale dove è però arrivata morta. Bertha Karina Ceballos-Romo di 28 anni, e Daniel Alvarado di 27 anni sono finiti agli arresti insieme alla madre e come lei rischiano grosso perchè stavano consumando droga tutti insieme dopo che Stephanie aveva perso il lavoro proprio in seguito ad un fallito test antidroga.