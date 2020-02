Chi è Anne Moore, la star di Instagram di cui il web italiano si sta accorgendo adesso

Ha oltre un milione di follower su Instagram e si sta avviando a grandi passi verso la celebrità globale.

E’ Anne Moore, bombastica influencer che dichiara – tramite un hashtag nella descrizione sul proprio profilo: #igruinedmylife

Instagram le ha rovinato la vita? Per certo sta guadagnando una importante popolarità, anche grazie ad una serie di video tra il comico e l’hard (lei però lo sottolinea: “I’m Not Funny, I Just Look Good” – “Non sono divertente, sono solo bella”).

Possiamo infatti vederla simulare una fellatio ad una pompa di benzina (in Italia, per questioni linguistiche, potrebbero uscire giochi di parole davvero importanti):

O, ancora, possiamo vederla mentre le spruzzano sull’abbondante scollatura dello champagne, con chiare allusioni:

Anne Moore, sempre più popolare in Italia

Anne Moore ha iniziato a guadagnare popolarità nel Bel Paese grazie ad un post di Dagospia, poi è stato il turno di un sito di nicchia dedicato solamente alla ghiandola mammaria (TuttoTette), quindi di calciomercato.com

Siamo certi che, proseguendo di questo passo, Anne Moore sarà uan celebrità nel Bel Paese in davvero poco tempo.