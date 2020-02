Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2020: l’Ariete è poco convinto, il Toro è chiamato a una scelta d’amore

Sabato 8 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Non sei convinto delle cose che stai facendo da quando l’anno è cominciato. Tu ami l’avventura e non a caso ora ti trovi a dover affrontare situazioni verso le quali ti ha portato il tuo ragionare d’istinto. Se tornassi indietro c’è da credere che, forse, non ti saresti esposto così tanto. Rivedere le proprie posizioni, dunque: questo vale anche per i sentimenti. Venere ha iniziato ieri un transito bello e questo vuol dire che in questo weekend potranno arrivare belle emozioni;

Toro. La Luna dissonante dice che stai vivendo delle tensioni. Venere, dal prossimo mese, sarà nel tuo segno e ti porterà 60 giorni da sfruttare per fare una scelta importante in amore. Tutte le cose che non concluderai, o che non determinerai, nei prossimi due mesi potrebbe finire, e questo perché hai bisogno di cose certe e di chiarezza;

Gemelli. Due giorni, questi, in cui sentirai forte la tua voglia di amare e di confrontarti con persone che rappresentano una risorsa per te. Devi recuperare ancora molte delle cose che l’anno scorso hai perso. Il momento è particolarmente bello per i sentimenti, esattamente da ieri grazie all’inizio del transito di Venere. Febbraio ha una marcia in più;

Cancro. Periodo di perplessità in amore. Magari hai vicino una persona giusta per te, importante, ma i nuovi incontri possono diventare amicizie affettuose. È tutto aperto, in gioco. Molti nati del segno non fanno progetti a lunga scadenza ma vivono alla giornata. chi ha un storia da tanto tempo, a causa dell’opposizione di Giove e Saturno, dovrà capire se ne vale ancora la pena.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi sfruttare l’influsso di Venere. Sei estremamente tenero, anche se a volte giochi a fare il duro. In realtà vuoi essere amato anche tu. Marte e Venere sono dalla tua parte e ti promettono maggiore sensualità;

Vergine. Arrivano vittorie per molti nati del segno. Chi porta avanti un progetto ormai da tempo e chi riesce a farsi valere può puntare sul transito doppio di Giove e Saturno opposto. Tu sei, solitamente, una persona molto concreta, per cui l’anno è ancora lungo e sappiamo che ci saranno occasioni in cui ti farai valere. Giove sarà attivo per tutto il 2020. Spingi in avanti i progetti più importanti;

Bilancia. Tu odi le forzature e hai un senso profondo della giustizia. Questo forgia un aspetto bellissimo del tuo carattere, che ti spinge ad andare avanti a qualunque costo se pensi che ci sia qualcosa che sia giusto fare o portare avanti. Se c’è qualcuno che vorrebbe forarti a fare delle cose ora potrebbe accorgersi che sei contro di lui. Insomma, febbraio ti porta ad allontanare qualche seccatore e a vivere qualche tensione sul lavoro;

Scorpione. Il fine settimana è impetuoso e anche un po’ nervoso. Dovresti ritrovare la serenità interiore e la tua forza fisica. Molti nati del segno sono suscettibili, anche se spesso cercando di nascondere questo lato del loro carattere. Non di rado ci resti male o inizi a pensare che qualcuno non sia dalla tua parte: è facile farti cadere in questi pensieri, ma devi riuscire a capire se è davvero così o se è solo una tua idea. Tempo di riflessioni e cambiamenti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Non sottovalutare gli incontri perché potrebbero rivelarsi importanti. Luna e Venere ti sono favorevoli e ti portano fortuna. Il weekend potrebbe portarti la passione, ma dipende sempre anche tutto dalla tua età e dalla situazione che stai vivendo. Magari la passione si riferisce alla situazione professionale;

Capricorno. Le storie che hanno vissuto una crisi vanno trattate con attenzione. Giove e Saturno nel segno hanno un effetto pesante ma tu puoi andare avanti. Devi superare qualche fatica che stai avvertendo. Uscirai comunque vincente da qualsiasi complicazione perché l’anno è importante e ti consentirà di fare un passo che conta nella tua vita;

Acquario. È iniziato ieri, anche per te, il transito favorevole di Venere. Nonostante questo il fine settimana ti ha colto appesantito. Magari hai dovuto fare delle scelte particolari, o hai vissuto complicazioni sul lavoro o ancora c’è qualcuno che sfugge alle tue richieste. Potresti essere tu a fuggire dagli altri per non sottostare a inutili richieste. Fatto sta che la Luna opposta ti porta dubbi e fatica fisica. Forse viaggi tanto e dormi poco. Ti piace quello che fai ma in questo periodo la fatica è tanta;

Pesci. Stai cercando nuove occasioni che possono riguardare le relazioni. Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più. Mercurio ti è favorevole e ti consente di trattare o di liberarti di un peso. Per andare avanti dovrai trovare nuove alleanze. I ricordi la fanno da padrone in questo oroscopo, ma in questo preciso momento l’emotività potrebbe tirarti dei brutti scherzi. Quindi, cerca di fare attenzione nei rapporti con gli altri. No farti prendere dal panico perché, oltre a commettere degli errori, potresti mostrare un’aggressività che non ti appartiene.

Maria Mento