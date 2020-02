Sanremo 2020, Bugo e Morgan squalificati. Ma perché Bugo ha lasciato il palco?

Momento di panico durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 per un inaspettato fuori programma.

Durante l’esibizione del duo composto da Morgan e Bugo, il secondo ha lasciato il palco – bloccando la performance a metà. (a dire il vero Bugo non sembrava tanto intenzionato nemmeno a scendere le scale dell’Ariston).

Momenti di difficoltà per Amadeus (ma sembra sempre un po’ in difficoltà, il buon Amadeus) mentre Morgan si allontanava a sua volta – apparentemente per capire cosa fosse successo.

Immediato l’intervento di Fiorello, giunto a stemperare la tensione nonostante in prima battuta lui stesso sia parso discretamente allarmato (tanto da chiedere se qualcuno si fosse sentito male).

Ironia della sorte, dopo la non performance di Bugo e Morgan e viceversa, è stato il turno di Rita Pavone che nella sua ‘Niente (Resilienza 74)’ canta: “Niente, non ci ho capito proprio niente”.

E nessuno di noi c’ha capito poi troppo.

Su Twitter un impazzare di ipotesi e di ironia:

Io morta perché Bugo manco voleva scendere le scale E POI SE NE VA PORTANDOSI I FOGLI DEL NUOVO TESTO no vabbè troppa adrenalina Amadeus puoi andare avanti fino alle quattro ora #Sanremo2020 — Eli (@eliscrivecose) February 8, 2020

Ho due motivi per ringraziare Bugo:

1) per avermi fatto svegliare;

2) per averci risparmiato dalla canzone di Morgan. #Sanremo2020 — Alessandra Calì (@AleCal_97) February 8, 2020



Di seguito il video di ‘Sincero’, la canzone che Bugo e Morgan hanno portato sul palco dell’Ariston (ma non stasera):

Una canzone molto apprezzata a giudicare dai commenti al video, ma comunque nelle retrovie delle classifiche del Festival.

Sanremo 2020, Morgan e Bugo fuori dalla gara. Ecco perché Bugo ha lasciato il palco

Dopo due canzoni d’attesa Rita Pavone ed Elettra Lamborghini, Amadeus ha annunciato che Morgan e Bugo sono fuori dalla competizione.

Sempre grazie a Twitter, diviene più facile capire i motivi della scelta di Bugo di lasciate il palco (di seguito, c’è anche un video che mostra il momento in cui è accaduto):

Ti presenti a Sanremo in coppia con un altro artista. State in gara insieme e tu che fai? Ti metti a prenderlo in giro durante la canzone modificando il testo. Fai schifo e per quanto mi riguarda la brutta figura l’ha fatta Morgan e non Bugo#Sanremo2020 pic.twitter.com/vsl94WXBNo — Martina 🌌 (@daunasolaparte) February 8, 2020

“Che brutte intenzioni la maleducazione

La tua brutta figura di ieri sera

La tua ingratitudine

La tua arroganza

…

Ringrazia il cielo sei su questo palco

Rispetta chi ti ci ha portato dentro” Morgan vs Bugo #sanremo2020 — Davide (@HuertDeAuteuil) February 8, 2020

Un Morgan quantomeno sopra le righe ha modificato il testo della canzone, provocando Bugo – che se n’è andato a metà dell’esibizione.

Un momento mai visto sul palco dell’Ariston.