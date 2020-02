Sparizione di Madeleine McCann: secondo una sensitiva la ragazza sta studiando in Germania per diventare attrice

Una sensitiva ritene che Madeleine McCann sia viva e che stia studiando in Germania per diventare un’attrice

La storia della sparizione di Madeleine McCann, la bambina sparita all’età di 3 anni la sera del 3 maggio 2007 durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, in Portogallo, continua ad arricchirsi di nuovi dettagli. Secondo Fia Johansson, la sensitiva che collabora con le forze dell’ordine statunitensi su vari casi di persone scomparse, Madeleine è ancora viva. Ma non solo: stando a quanto dichiarato dalla Johansson Madeleine risiede in Germania e sta lavorando per realizzare il suo sogno, quello di diventare attrice. Pochi mesi fa NewNotizie aveva già riportato la notizia che Madeleine avrebbe iniziato la sua nuova vita in Germania con dei genitori adottivi. Ma la sensitiva che sta collaborando al caso ha continuato a lavorare assieme alla polizia per scoprire quanti più dettagli possibili sull’attuale vita della McCann. Già qualche mese fa arrivò la sua profezia: Maddie (che oggi si chiamerebbe Melanie) ritroverà la sua famiglia grazie alla musica: “È molto connessa con la musica e la danza, ha una voce meravigliosa. Troverà la sua famiglia per caso. La mia previsione è che li troverà da sola tra il 2022 e il 2024, perché sarà molto famosa grazie al canto. Cerca sempre di aiutare gli altri, ha un cuore d’oro. La buona notizia è che non ricorda il trauma vissuto.”

Sarà davvero l’arte a far riavvicinare Madeleine alla sua famiglia di origine?

Leggi anche -> Madeleine McCann è “viva e vegeta” e si troverebbe in Germania. Le rivelazioni di una sensitiva

Leggi anche -> Caso Madeleine McCann, un assassino di bambini potrebbe essere coinvolto nella scomparsa?

Leggi anche -> ‘Sono Madeleine McCann’, ragazza inglese sostiene di essere la bimba scomparsa