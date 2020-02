Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 8 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 8 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 8 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la finale del “70° Festival di Sanremo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Blue Bloods”.

Su Rai 3 va in onda il film “Braveheart-Cuore impavido”: nel tardo tredicesimo secolo, William Wallace torna in Scozia, la sua terra, dopo molti anni passati lontano. Il re di Scozia è morto e re Edoardo I d’Inghilterra si è insediato al suo posto. Dopo la morte del padre e l’assassinio della moglie, Wallace tiene testa agli oppressori inglesi guidando la sua patria attraverso la lunga e sanguinosa guerra di liberazione. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Scent of a woman”: Charlie Simms è uno studente di umili origini di una scuola esclusiva del New England. Per raggranellare qualche soldo e andare a trovare la sua famiglia, accetta un lavoro temporaneo come accompagnatore di un colonnello cieco in pensione. Subito dopo, il film “The Watcher”.

Su Canale 5 va in onda il film “Un’estate ai Caraibi”, seguito dallo “Speciale Tg5-A lezione dal maestro”.

Su Italia 1 va in onda il film “Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro”: Gwendolyn Shepherd ha appena scoperto di essere il membro finale del Circolo dei Dodici, un gruppo segreto di viaggiatori nel tempo. Ancora non a suo agio nel nuovo ruolo, dovrà combattere contro le insidie del passato, rivedere la sua relazione con Gideon, confrontarsi con gli oscuri segreti che attorniano il gruppo dei Dodici e ricercare uno dei due cronografi segreti rubato da Lucy e Paul. A seguire, il film “Ruby Red III-Verde smeraldo”.

Su La 7 va in onda il film “Dove osano le aquile”: Seconda Guerra Mondiale. Un commando britannico deve liberare un generale USA da una inaccessibile fortezza nazista sulle Alpi. In seconda serata, il film “Il battaglione perduto”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Frenkeinstein Junior”: Victor Von Frankenstein, dopo la sua morte, lascia in eredità a suo nipote Frederick, tutto ciò che possiede. Frederick non sa se accettare e nel dubbio, decide di recarsi al castello dello zio, dove, ritrovando un vecchio esperimento del nonno, e provando per curiosità a verificare la sua veridicità, crea uno strano mostro, dalla bontà infinita.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 8 febbraio 2020

Rai 1

20:35 70° Festival di Sanremo

02:00 Tg1

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 Blue Bloods

Rai 3

21:20 Braveheart-Cuore impavido (film)

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Scent of a woman (film)

23:30 The Watcher (film)

Canale 5

21:20 Un’estate ai Caraibi (film)

23:30 Speciale Tg5-A lezione dal maestro

Italia 1

21:20 Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro (film)

23:30 Ruby Red III-Verde smeraldo (film)

La 7

21:20 Dove osano le aquile (film)

23:30 Il battaglione perduto (film)

Maria Rita Gagliardi