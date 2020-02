Torino-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventitreesima giornata di Serie A, il Torino ospita la Sampdoria nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Torino-Sampdoria è il secondo anticipo del sabato valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Nel turno precedente il Torino ha perso clamorosamente a Lecce per 4-0, mentre la Sampdoria ha perso a Marassi contro il Napoli per 2-4.

Moreno Longo ha preso il posto di Mazzarri sulla panchina granata. In avanti confermati Berenguer e Verdi dietro Belotti. In difesa ballottaggio Lyanco-Bremer per affiancare Nkoulou e Izzo; a centrocampo Lukic favorito su Meitè. Nella Samp coppia d’attacco formata da Gabbiadini e Quagliarella; ballottaggio Augello-Murru a sinistra.

Probabili formazioni:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Berenguer, Verdi, Belotti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Torino-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

A Torino i precedenti fra le due compagini in Serie A sono 52: 29 le vittorie del Torino, 8 della Sampdoria e 15 i pareggi in totale. Lo scorso anno si imposero i padroni di casa per 2-1 grazie alla doppietta di Belotti, mentre a nulla servì ai blucerchiati il gol di Gabbiadini.