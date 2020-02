Ventitreesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Ventitreesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due match saranno visibili sui canali Sky e uno su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la ventitreesima giornata di campionato. Il Napoli ospita il Lecce al San Paolo. Nel Napoli rientrerà al centro della difesa Koulibaly dopo il lungo infortunio. Ballottaggio Milik-Mertens in attacco con Insigne e Politano sugli esterni. Squalificato Elmas, a centrocampo agiranno Allan, Demme e Zielinski. Nel Lecce Vigorito dovrebbe essere confermato fra i pali viste le non perfette condizioni di Gabriel. Mancosu agirà sulla trequarti per supportare Falco e Lapadula, considerata anche l’influenza che ha colpito Saponara nelle ultime ore.

Il Genoa attende il Cagliari a Marassi. Nel Genoa squalificati Behrami e Romero: il loro posto verrà preso da Cassata a centrocampo e da Biraschi in difesa. In avanti Sanabria e Pandev favoriti su Pinamonti. Nel Cagliari confermato Nainggolan a supporto di Simeone e Joao Pedro. Squalificato Cigarini: il centrocampo sarà composto da Nandez, Oliva e Ionita.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Brescia-Udinese. Squalificato Torregrossa nel Brescia, ballottaggio fra Ayè e Donnarumma per affiancare Balotelli in avanti. Il neo allenatore Lopez dovrebbe mandare in campo Tonali, Bisoli, Dessena e Romulo a centrocampo. Nell’Udinese Lasagna è favorito su Nestorovski per completare il reparto offensivo insieme a Okaka. Confermati De Paul e Fofana a centrocampo. In difesa acciaccati Nuytinck e Troost-Ekong, ma i due dovrebbero stringere i denti ed essere della partita.

Ventitreesima giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma domenica pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la ventitreesima giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea:

Napoli-Lecce alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Genoa-Cagliari alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Brescia-Udinese alle 15 su DAZN e DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta Gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta Gol sia le due singole partite in programma su Sky. I match potranno essere visti in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN e non avete alcun abbonamento su tale piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Anche gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; per chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.