Odore di carne morta, voci demoniache e graffi: la storia dell’esorcismo di un’ adolescente posseduta

Il racconto di una donna posseduta da un demone dopo un esperimento finito male con i riti della religione Wicca. E’ stata salvata da un pastore cristiano

Non sono andati come previsto i riti magici sperimentati da Britney, l’adolescente che ha raccontato di essere stata salvata da un demone grazie alla pratica dell’esorcismo. La ragazza si è fatta forza ed ha deciso di riportare nel poadcast dedicato ad eventi paranormali Real Ghost Stories Online la sua terribile esperienza di torture che le sarebbero state inflitte da uno spirito malvagio. Britney ora ha 22 anni, ma la sua storia è iniziata molto prima, all’età di 13 anni. La giovane donna era ancora una studentessa quando iniziò ad avvicinarsi alle pratiche e ai rituali della religione Wicca, un nuovo movimento religioso afferente ai fenomeni del “neopaganesimo”.

La storia delle possessioni demoniache

Ciò che l’ha spinta ad accostarsi a questo movimento sono state le visioni di “esseri” e “creature sovrannaturali” avute da piccola. Britney voleva saperne di più. Così ha intrapreso il suo cammino verso qualcosa che nemmeno lei avrebbe potuto immaginare. La sua storia ha inizio come quella di molti adolescenti affascinati dall’esoterismo: provando a realizzare una serie di incantesimi con i suoi amici. Ma qualcosa è andato storto. L’adolescente ha infatti raccontato nel podcast “Abbiamo fatto tutto ciò che ci era stato detto di fare con i libri, in modo tale da assicurarci che gli spiriti che abbiamo evocato non potessero restare in giro, ma qualcosa non ha funzionato.” Da lì il calvario: l’adolescente ha riferito che, dopo i rituali, hanno iniziato a manifestarsi fenomeni paranormali “Ho iniziato a svegliarmi di notte trovando la mia stanza veramente molto fredda, e ha iniziato così a prendermi il panico. Quella sensazione ha iniziato man mano a diventare sempre più forte e io di conseguenza a diventare sempre più inquieta”. La situazione è iniziata a precipitare il giorno che Britney, mentre si trovava nella sua camera, ha cominciato ad avvertire chiaramente una sensazione di soffocamento. Durante quest’esperienza la ragazza ha iniziato a sentire in contemporanea una risata demoniaca e un forte odore di carne putrefatta.

Le tracce della possessione rimaste sul suo corpo

Gli scetticismi in questi casi sono tanti, e la prima a non riuscire a capire cosa stesse davvero succedendo è stata proprio Britney. Ha iniziato realmente a rendersi conto della gravità della situazione dopo aver notato durante i 4 anni di possessione evidenti segni sul suo corpo, come graffi e morsi, collocati in parti del corpo che per lei, da sola, erano impossibili da raggiungere.

Il racconto dell’esorcismo

Arrivata allo stremo delle forze psichiche e psicologiche Britney ha deciso di rivolgersi ad un pastore cristiano che sapeva praticasse il rito dell’esorcismo. Il Pastore aveva aperto un club destinato ai giovani nella sua città, e la ragazza ha trovato la forza di recarvisi. Britney ha raccontato che “Il mio pastore e il leader dei giovani mi hanno portato in un ufficio tranquillo e lì hanno iniziato a pregare per me” – ha detto “In seguito mi raccontò che la mia faccia si stava contorcendo in modi che non avevano mai visto prima. Ho anche un ricordo di aver sollevato involontariamente l’angolo sinistro del labbro per mostrare i miei denti come farebbe un cane. Il Pastore mi ha anche detto che ho avuto serie difficoltà a dire la parola ‘Gesù. Dopo le loro preghiere mi sono risvegliata di colpo e mi sono sentita divisa in due: il demone ed io non stavamo più convivendo nel mio corpo, grazie a Dio se n’era andato”.

Britney ha affermato di essere riuscita finalmente, dopo moltissimi anni, a dormire di nuovo tranquilla e a ritrovare la sua serenità quotidiana.

Leggi anche -> Il 40% degli esorcismi causati dalla tavola Ouija. Il vescovo lancia l’allarme

Leggi anche -> La rivelazione dell’esorcista: tre vip italiane possedute da Satana

Leggi anche -> Italia: aumentano le richieste di esorcismi ma mancano gli esorcisti

Leggi anche -> ‘Io contro Satana’, la storia della donna italiana sottoposta a esorcismi da 5 anni