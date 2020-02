La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 10/02/2020 al 16/02/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Toro

Toro. La settimana che sta per arrivare sarà nervosa. Potrebbe succederti di arrabbiarti con poco. Se c’è qualcuno che non te la racconta giusta, nei sentimenti, potresti anche decidere di metterlo di fronte a un ultimatum. Chiedi ci che desideri al partner e se pensi che lui non te lo dia potresti anche decidere di cambiare le condizioni del vostro rapporto. Hai speso molto denaro per la casa e per la famiglia, quindi in questo periodo la tua condizione economica ti dà un po’ da pensare. Non temere perché a breve avrai comunque buone risposte. La fortuna consiglia di fare quello che devi a inizio settimana: non è consigliabile rinviare al weekend perché venerdì e sabato saranno giornate che vivrai sotto pressione;

Bilancia. Vivi qualche pensiero o ansia di troppo. Le questioni soldi e casa adesso assorbono completamente la tua attenzione. Devi gestire entrate e uscite e non senza difficoltà. Avrai comunque successo nelle cose che stai facendo. In amore le cose migliorano grazie a Venere che non è più in opposizione. Qualche piccola incomprensione verrà superata. Sei solo? Cerca di aprirti ai nuovi incontri ma non prendere decisioni affrettate. Misura le parole. Le cose non andranno malissimo durante questa settimana , ma probabilmente tu sei stanco;

Scorpione. Se un sentimento è diminuito o qualcuno non sta più dalla tua parte queste saranno giornate utili per rendersene conto. Vivrai una settimana in cui ti sentirai più critico con le persone che ti stanno vicino. Se vuoi avvicinare una persona o conquistarla, giovedì sarà la giornata migliore dei prossimi sette giorni. Occhio alla timidezza. Devi stare molto attento, dal punto di vista professionale, se devi firmare accordi o contratti. Intuizioni arriveranno sabato e domenica, grazie alla Luna nel segno. La fortuna ti consiglia di farti scivolare addosso le situazioni.

Tre stelle per Leone e Capricorno

Leone. Buon recupero personale sul fronte lavorativo. C’è in vista un incontro che potrebbe portarti delle buone novità e che devi cercare di organizzare prima di sabato. Entro la fine del mese potresti avere una buona occasione. Venere è favorevole e adesso sei più disponibile ad aprirti, a mostrare il tuo amore. Sabato e domenica potrebbero emergere, però, delle intolleranze. Forse non sei ricambiato come vorresti? Ricorda che dopo un gennaio difficile ora puoi recuperare serenità. Potresti fare degli incontri importanti. La fortuna dice che non devi fare affidamento sulla fortuna stessa ma che devi iniziare a fare valere la tua esperienza personale;

Capricorno. Ti piace una persona? Oppure sei già in coppia? In entrambi i casi devi cercare di mantenere la calma e devi evitare le provocazioni. Verso la metà della settimana potresti vivere delle tensioni esagerate. I rapporti con Ariete, Gemelli e Pesci saranno un po’ problematici. Sul lavoro stai mettendo a punto dei progetti che hai avviato da poco. Forse la situazione che vivi non ti soddisfa e stai cercando di cambiarla, ma dovrai fare attenzione. La fortuna consiglia di agire con cautela perché la settimana è foriera di qualche ripensamento.

Quattro stelle per i Gemelli, il Cancro e l’Acquario

Gemelli. I Gemelli possono finalmente lasciarsi definitivamente alle spalle tutti i problemi vissuti nel 2019. Adesso il lavoro può rifiorire grazie a contatti che potresti avere in altre città. L’amore torna a essere semplice dopo un febbraio iniziato male e con delle complicazioni. Puoi realizzare i tuoi desideri più profondi. Le coppie che si stanno ancora rodando vivranno delle conferme. Un incontro può lasciare traccia nella tua vita. Le giornate migliori della settimana saranno mercoledì e giovedì;

Cancro. Il Cancro vive un periodo turbolento in amore. Tutto dipende dalla situazione in cui si trova ogni coppia. le coppie che hanno vissuto delle crisi nel passato possono recuperare. I nuovi legami potranno conoscere problemi nella giornata di mercoledì. Devi essere chiaro su quello che ti piace per evitare problemi nell’immediato futuro. Sul lavoro puoi fare grandi passi avanti per il futuro, e questo nonostante la contrarietà di Giove e Saturno. Fine settimana con intuizioni valide. La fortuna dice che mercoledì potrebbero nascere delle polemiche a cui bisogna fare attenzione;

Acquario. Anche se la tua settimana lavorativa sarà accesa dalla creatività e molte cose inizieranno a muoversi, come delle trattative, devi fare sempre attenzione a non spendere troppo denaro. Domenica è la giornata buona per farti avanti con una persona che ti interessa. Hai bisogno di vivere contatti con le altre persone e anche le amicizie si riveleranno importanti. Rapporti da tenere d’occhio quelli con il Toro e con lo Scorpione. Venerdì unica giornata un po’ grigia della settimana.

Cinque stelle per Ariete, Vergine, Sagittario e Pesci

Ariete. Cominci a ingranare, in questo 2020, e proprio a partire da questa settimana. Abbiamo detto che il periodo migliore arriverà verso fine marzo: ora si inizia a vedere un po’ di quel favore che conoscerai tra circa un mese. In questi sette giorni inizierai a fare scelte che poi si riveleranno importanti per il futuro. Puoi recuperare anche in amore, visto che Venere è entrata nel segno. Devi vivere credendo nelle tue possibilità. La luna opposta potrà causarti qualche problema soltanto nella giornata di martedì 12. Con Leone e Sagittario incontri positivi. La fortuna dice che da venerdì puoi tornare alla ribalta e rimetterti in gioco;

Vergine. Settimana ottima per tornare a parlare d’amore, e specialmente nelle giornate di sabato e domenica. le nuove conoscenze sono molto interessanti e tu dovresti cercare di viverle al massimo, senza chiuderti, anche se una persona conosciuta da poco va forse controllata. Evita di tornare a un passato che non può darti più niente. Da domenica il transito di Marte ti aiuterà notevolmente nella professione. Questo porterà fermento e novità nella tua vita. Puoi sperare in un pareggio economico se hai dovuto sborsare troppo denaro. Le buone circostanze ti aiuteranno in questa settimana. Tu cerca sempre di fare il tuo meglio;

Sagittario. I tuoi nuovi progetti di lavoro sono pronti a spiccare il volo. Sai qual è l’unico problema che fa da impedimento? La mancanza delle risorse economiche necessarie. Non preoccuparti perché il tuo cielo dice che possono arrivare delle occasioni per recuperare. Domenica assisteremo all’ingresso della Luna nel tuo segno e la Luna i andrà a unire a Venere, che già ti è favorevole. Questo porterà maggiore serenità nella tua vita. Sarai più disponibile ad aprire il tuo cuore alle emozioni ed è possibile che qualcuno ti chieda scusa. La fortuna dice che la buona stella ti accompagnerà nel corso dei prossimi sette giorni, e soprattutto di domenica;

Pesci. Venere è uscita dal tuo segno e spero che nelle ultime quattro settimane appena trascorse tu abbia trovato qualcuno da amare. Nonostante tutto, in questo periodo di febbraio sono aiutate tutte le coppie, sia quelle solide sia quelle nate da poco. Se sei single non disperare perché potresti fare un incontro speciale. Sul lavoro devi evitare di agire in modo blando. Questo perché la settimana parte col piede sbagliato e lunedì ti sentirai sottotono. L’ansia potrebbe farti commettere degli errori e devi stare attento perché hai un cielo molto buono. Piccolo successo personale nel prossimo weekend.

Maria Mento