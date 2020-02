Festival di Sanremo 2020: il vincitore è Diodato, Gabbani si aggiudica il secondo posto – VIDEO

Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020, Francesco Gabbani al secondo posto della classifica

Si è conclusa iera la 70esima edizione del Festival di Sanremo, Diodato si è aggiudicato la vittoria con il brano ‘Fai rumore’, Francesco Gabbani si è classificato secondo.

Gabbani ha commentato la vittoria di Diodato dicendo: “Sono contento abbia vinto Diodato. Lo stimo”.

A far discutere è stato lo spoiler di SkyTg24 che ha svelato con un’ora di anticipo il nome del vincitore di Sanremo 2020. I giornalisti hanno così commentato l’accaduto: “Il tecnico che aveva programmato il banner per il TG si è addormentato e la notizia è partita prima del dovuto”.

Per consentire ai giornali cartacei di far uscire il pezzo sul vincitore del Festival della canzone Italiana questa mattina in prima pagina, la Rai aveva rivelato in anteprima ai giornalisti il nome del vincitore.

Sara Fonte

