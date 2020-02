Il 5G per “controllare segretamente il clima del mondo”: cospirazionisti contro l’esercito USA

Alcuni teorici della cospirazione credono che ci sia un legame tra il lancio mondiale del 5G e una misteriosa struttura militare che è stata ufficialmente chiusa dal 2014.

Tra i membri del movimento anti-5G c’è il sospetto che la rete satellitare ultraveloce possa essere connessa a una misteriosa struttura militare in grado di controllare il tempo.

A riportare queste ipotesi è il Daily Star, che spiega anche il programma di ricerca aurorale attiva ad alta frequenza (HAARP). La struttura di trasmissione è utilizzata per studiare le proprietà e il comportamento della ionosfera ed è situata in Alaska.

La sua costruzione finanziata dai militari è stata completata nel 2007, ma appena sette anni dopo il programma è stato chiuso e la proprietà di HAARP e le sue capacità sono state trasferite all’Università dell’Alaska.

Per anni i teorici della cospirazione hanno ipotizzato che il governo degli Stati Uniti stia usando HAARP per controllare il clima, un’accusa che ripetutamente smentita da funzionari e scienziati.

Alcune persone credono che i poteri di HAARP vadano oltre il meteo, sostenendo che è in grado di controllare la mente di massa attraverso l’emissione di radar a bassissima frequenza, con riscaldatori ionosferici (potenti trasmettitori di onde radio).



C’è un rinnovato interesse per HAARP a causa delle crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti , e alcuni sostengono che il programma non solo è attivo, ma è stato rafforzato dall’introduzione del 5G.

Rischio di estinzione per tutta le forme di vita?

L’attivista e autore americano Arthur Firstenberg è uno dei molti critici del 5G ad affermare che la flotta di Starlink danneggerà l’ambiente elettromagnetico terrestre, rappresentando “una minaccia immediata di estinzione per tutta la vita sulla Terra”, come ha spiegato al Daily Star Online.

“I satelliti Starlink si trovano nello strato più basso della magnetosfera, che si chiama ionosfera. La ionosfera, che è la fonte di energia per tutta la vita sulla terra, sarà esposta alla piena potenza della radiazione satellitare invece che solo a piccola frazione dell’energia che passa attraverso le linee elettriche situate a terra “.

Tuttavia Arthur non crede che i satelliti sarebbero utilizzati nella tecnologia in stile HAARP, e afferma che il controllo del tempo è molto meno fattibile di quanto alcuni credano.

Makia Freeman di Global Research ha collegato la crescente rete 5G con HAARP, sostenendo che le tecnologie fanno parte di una più ampia cospirazione di sorveglianza e dominio.

“È fondamentale comprendere il quadro più ampio della grande cospirazione“ scrive . “Tutte queste tecnologie dirompenti e pericolose – 5G, wi-fi, radiazioni wireless, HAARP, riscaldamento ionosferico, geoingegneria, OGM, ecc. – sono intessute in un gigantesco sistema integrato di sorveglianza, comando e controllo.”



Nella sua teoria cita le scie chimiche “cariche di particelle metalliche che il 5G può usare” come esempio della natura interconnessa di queste tecnologie.

Altri teorici della cospirazione credono che il 5G stia continuando il controllo atmosferico che stava facendo HAARP fino alla sua chiusura nel 2014.

Un piano del 2017 per installare 50.000 torri a celle 5G nello stato della California è stato accolto con proteste di massa da parte della gente del posto , alcuni dei quali hanno affermato che faceva parte di un complotto di “geoingegneria“, di sorveglianza e controllo meteorologico.

HAARP opera all’interno della ionosfera, lo strato della nostra atmosfera che si trova 75-1000 km sopra la superficie della Terra.

È anche il luogo in cui i satelliti 5G vagano in numero crescente, poiché SpaceX prevede di lanciare altri 1.400 entro la fine del 2020 come parte della sua flotta Starlink. La società ha chiesto di lanciarne altre 30.000 e anche altri colossi della tecnologia come Amazon e Facebook hanno in programma di inviare i propri satelliti 5G.

Air Force 2025, il rapporto di 3.300 pagine pubblicato nel 2008 che identificava le sfide future per l’esercito americano, conteneva questo interessante paragrafo:

“Un sistema laser ad alta energia basato sullo spazio è visto come un laser chimico multimegawatt in grado di colpire bersagli terrestri, aerei o spaziali. Con impostazioni di potenza inferiori, potrebbe disabilitare l’ottica nemica, eseguire missioni di rilevamento passivo, illuminare attivamente un bersaglio con un laser, o addirittura modificare il tempo. Tra quindici e venti tali satelliti potrebbero fornire una copertura globale “.

Attualmente sono più di venti satelliti in orbita attorno alla Terra.