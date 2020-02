Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Il posticipo serale domenicale della ventitreesima giornata sarà il derby della Madonnina fra Inter e Milan. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Il derby Inter-Milan è il posticipo serale della domenica: il match, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45. Nel turno precedente l’Inter ha sconfitto l’Udinese alla Dacia Arena per 0-2, mentre il Milan non è andato oltre l’1-1 in casa contro il Verona.

Molti problemi per Conte in vista del derby. Handanovic ha ancora dolore al dito e potrebbe lasciar posto a Padelli fra i pali; squalificati Bastoni e Lautaro Martinez: saranno rimpiazzati da Godin in difesa e da Sanchez in avanti. Nel Milan ci sarà Ibra, in recupero da un leggero affaticamento: lo svedese farà coppia con Leao, scivola in panchina Rebic. Ballottaggio Musacchio-Kjaer in difesa per affiancare Romagnoli.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Ventitreesima giornata di Serie A, tutto pronto per il derby Inter-Milan: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match potrà essere visto in streaming anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva con il semplice acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

In casa dell’Inter i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 85: 32 le vittorie dell’Inter, 23 del Milan e 30 i pareggi complessivi. Lo scorso anno si imposero i nerazzurri per 1-0 grazie a un gol nel finale di Icardi.