Parma-Lazio, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventitreesima giornata di Serie A, la Lazio di scena al Tardini contro il Parma. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Parma e Lazio si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Parma ha pareggiato in extremis a Cagliari, mentre la Lazio è reduce dallo 0-0 casalingo contro il Verona nel turno infrasettimanale.

Nel Parma recuperati dai rispettivi infortuni Cornelius e Kulusevski, che potrebbero anche partire dall’inizio. A centrocampo agiranno Hernani, Brugman e Kurtic. Nella Lazio out per squalifica Radu e Milinkovic Savic: il posto del rumeno in difesa sarà preso da Patric, mentre Parolo sostituirà il serbo in mezzo al campo. In avanti confermati Immobile e Caicedo, ma figura nella lista dei convocati il rientrante Correa. Problema alla caviglia per Lulic, pronto Jony a prendere il suo posto a sinistra.

Probabili formazioni:

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Ventitreesima giornata di Serie A, il Parma ospita la Lazio al Tardini: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Parma-Lazio è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due compagini a Parma in serie A sono 25: 11 le vittorie dei padroni di casa, 7 della Lazio e 7 i pareggi complessivi. Lo scorso anno la Lazio espugnò il Tardini per 0-2 grazie ai gol di Immobile e Correa.