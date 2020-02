Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 9 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 9 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 9 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Come una madre”: il rapporto tra Angela e i bambini si fa sempre più profondo, mentre cercano di raggiungere Roma e di sfuggire agli inseguitori. Strada facendo, incontrano pericoli e avventure che li portano a conoscersi. Nel corso del viaggio, Angela racconta a Bruno e Valentina la sua storia, ma gli inseguitori sono di nuovo sulle loro tracce. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Amore criminale-Storie di femminicidio”, seguita dal programma di attualità “Sopravvissute”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Survivor”: un’impiegata del dipartimento di Stato, appena inviata all’ambasciata americana a Londra, è incaricata di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la mette, però, sotto i riflettori e ben presto si ritrova accusata di crimini che non ha commesso. Screditata, è costretta a mettersi in fuga e a cercare di fermare un attacco terroristico, previsto per la vigilia di Capodanno a Times Square. Subito dopo, il programma di approfondimento calcistico “Pressing Serie A”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il programma comico “Enjoy-Ridere fa bene”. A seguire, il film “American Pie-Il matrimonio”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

