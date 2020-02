Auto investe passeggino con neonato dentro. Il piccolo sta bene: “E’ un miracolo” – VIDEO

Le terrorizzanti immagini dell’auto che investe la carrozzina di un neonato stanno facendo il giro del web.

Nel video, girato in Ucraina il 7 febbraio, si vede la madre che spinge un passeggino mentre attraversa una strada a due corsie, in corrispondenza di un passaggio pedonale.

Quando la madre di 34 anni, Maria Tkachenko, raggiunge la seconda corsia, arriva improvvisamente una macchina in corsa che si schianta contro la carrozzina. Il passeggino vola in aria e precipita bruscamente sull’asfalto.

La madre, totalmente terrorizzata, corre verso il passeggino e cerca di sincerarsi delle condizioni del suo bambino, che ha soltanto tre mesi. Nel frattempo, il conducente e il passeggero escono dall’auto e accorrono ad aiutare la donna.

Il bimbo sta bene, il chirurgo: “E’ un miracolo”

Come riportato dal quotidiano “The Sun”, il neonato è stato immediatamente portato in un’unità di terapia intensiva della città di Energodar, in Ucraina. Il chirurgo dell’ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia, Kostyantyn Markov, ha detto ai media locali che il neonato sta piuttosto bene: “È un miracolo che il piccolo sia sopravvissuto e apparentemente non abbia subito gravi ferite. Non ha segni visibili di trauma cranico o fratture ossee. Le sue condizioni sono stabili. Lo stiamo monitorando 24 ore al giorno”.

Il conducente, che ha 39 anni, è stato arrestato dalla polizia. Le analisi hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue nove volte superiore alla norma, secondo i media locali.