Bambino di 6 anni si amputa la mano con il tosaerba: il “miracolo” dei chirurghi

Un bambino si è accidentalmente amputato la mano sinistra giocando con il tosaerba del padre. Ma i medici sono stati in grado di riattaccare l’arto in una “scrupolosa” operazione di sei ore.

Un bambino di quattro anni è tornato a muovere di nuovo le dita dopo che i medici gli hanno ricollegato l’intera mano, tagliata via da un tosaerba.

Shaurya Undre si è amputato la mano sinistra mentre giocava con il taglia erba di suo padre Mukesh. Portato di corsa in ospedale, è stato aiutato dai chirurghi che hanno ricollegato minuziosamente la mano al polso, abbinando vene e arterie.

Il chirurgo microvascolare dott. Abhishek Ghosh, ha usato innesti di pelle e vene della gamba del bambino per riattaccare la mano.

La situazione medica descritta dal chirurgo

Il dottor Ghosh ha dichiarato: “Il bambino aveva subito un’amputazione della mano sinistra, bloccata accidentalmente in un taglia erba. La sua mano era completamente avulsa con una parte delle ossa attaccate al corpo mentre la pelle e il muscolo della mano si staccavano. È stato molto difficile ricongiungersi alla mano perché tutti i muscoli, i vasi sanguigni e i tessuti molli del palmo erano strappati e non c’erano vasi sanguigni che potessero essere collegati.” Il medico ha spiegato come, vedendo la giovane età del bambino, sia stato deciso di tentare di salvare la mano. Il paziente è stato immediatamente ricoverato per un intervento chirurgico e sottoposto ad anestesia. La mano amputata è stata osservata da vicino al microscopio e si è notato un piccolo vaso sanguigno all’interno del muscolo. Questo piccolo vaso sanguigno è stato quindi unito all’arteria principale dell’avambraccio con l’aiuto di un lungo innesto venoso prelevato dalla gamba.

“La circolazione della mano è iniziata e le vene sono state poi unite scrupolosamente al microscopio.” Ha concluso il chirurgo.