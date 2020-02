Cotto e Mangiato, ricetta 10 febbraio: flan di carciofi

Iniziamo il ciclo settimanale gastronomico alla rubrica di Studio Aperto, Cotto e Mangiato. Tessa ci prepara oggi il flan di carciofi.

La ricetta del flan di carciofi

Circa gli ingredienti, la ricetta prevede:

4 carciofi

20 grammi di mascarpone

1 uovo

10 grammi di amido mais

20 grammi di formaggio grattugiato

Preparazione

Tagliare i carciofi e metterli a cuocere in pentola con olio sale pepe e un filo d’acqua. Dopo averli fatti cuocere per 15 minuti, spegnere sotto la pentola e mettere in una ciotola. Inglobare formaggio, mascarpone e il tuorlo d’uovo dunque mixare tutto. Aggiungere anche l’amido di mais.

Montare l’albume dell’uovo a neve ma non del tutto, poi aggiungere alla crema di carciofi e girare sempre nello stesso verso. Versare in degli stampini e metterli in un ruoto, dunque versare un dito d’acqua nel ruoto e mettere a cuocere in forno a 150 gradi per 20 minuti. E dunque cotto e mangiato.