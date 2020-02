Nina Moric ha tentato di incastrare Favoloso? Parla il chirurgo – VIDEO

Nina Moric ha mentito? Luig Favoloso non la picchiava? I lividi mostrati in foto potrebbero derivare da un intervento di liposuzione

Dopo la fuga di Luigi Favoloso l’ex compagna Nina Moric lo ha accusato di averla più volte picchiata, ha mostrato anche una foto dove ha dei lividi sul corpo .

Di recente Favoloso ha smentito quanto detto dalla Moric, ha precisato anche che i lividi non derivano da percosse ma da un intervento di chirurgia.

Barbara d’Urso per scoprire la verità ha chiesto ad un chirurgo esperto di visitare la modella croata. Il chirurgo dopo averla visitata ha fatto sapere che i lividi mostrati dalla Moric nella foto sembrano proprio quelli causati da un intervento di liposuzione e non da violenze domestiche.

Il chirurgo ha però precisato che non può dire con certezza che si tratta di un intervento. La Moric ha mentito per incastrare l’ex fidanzato? Favoloso aveva ragione? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

