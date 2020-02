Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2020: i Gemelli hanno una forma fisica non ottimale, il Cancro temporeggia in amore

Lunedì 10 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Venere è dalla tua parte già dal 7 febbraio, per cui ora sei chiamato ad agire. C’è una specie di risveglio nella tua vita, anche se tu non hai certo bisogno di scosse. Ultimamente hai per dovuto superare una fase di stallo. Oggi puoi rimettere a posto questioni rimaste in sospeso, anche sul lavoro. Nella professione devi portare pazienza perché prima di marzo-aprile certe questioni non si possono discutere;

Toro. quelli che ti appresti a vivere sono mesi decisivi un po’ in tutti i settori della tua vita. la Luna è favorevole. Il tuo tasso di successo ovviamente varia in base a quello che fai e in base al punto in cui ti trovi quando parti. Chi può fa degli investimenti che in genere riguardano la casa, chi potrà ne cercherà una nuova o risolverà un problema immobiliare: l’abitazione, dall’autunno dell’anno scorso, è per te un riferimento. Senti il bisogno di cambiare e di stare meglio;

Gemelli. La settimana parte con una forma fisica non buonissima. Ti trovi a discutere molto. Gli imprenditori stanno ancora cercando di risolvere i problemi che ha lasciato il 2019, mentre chi era riuscito a pareggiare in termini di entrate e uscite ora guadagni. Il tuo cielo è molto bello per gli incontri e per l’amore. Febbraio dovrebbe portarti serenità, nonostante il gennaio non proprio esaltante che hai vissuto;

Cancro. Settimana importante, questa, dopo i 7 giorni pesanti che ti sei appena lasciato alle spalle. Non ti riesce facile liberarsi dei pesi, e allora c’è chi- tra i nati del segno- vive la vita come viene per ora o chi si mette contro qualcuno. Ma devi chiederti se è conveniente porti in posizione polemica. I progetti di lavoro non si sono sbloccati e anzi hai dovuto rinunciare a qualcosa; anche nei sentimenti la situazione non è brillantissima. Non vuoi dire no e non vuoi dire sì: stai aspettando. Febbraio ti trova dubbioso.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ora è importante che tu faccia progetti a breve scadenza perché entro marzo devi fare delle scelte, oppure stai aspettando una riposta. Tu fermo non sai stare e questo è positivo. Stare vicino a te rinvigorisce perché tu quando sei con gli amici dai il meglio di te e li inciti. Il Leone è autonomo nelle sue scelte. Il periodo ti porta tanta voglia di amare;

Vergine. La Vergine ha un oroscopo ottimo. Comunque c’è sempre chi non vuole mettersi in gioco perché si sente ancora scottato dal passato. Le stelle non seguono il nostro percorso psicologico, ma chi non è imbrigliato potrà vivere un anno che permetterà di stare in pace con se stessi. La serenità è un dono meraviglioso, molto più della felicità che è uno stato d’animo passeggero. Ora devi cercare persone che la pensino come te;

Bilancia. Hai voglia di dire tutto quello che pensi. Febbraio ti induce a essere tosto, forte, proprio tu che in genere sei diplomatico e carino. Tutto ha un limite, anche la tua pazienza, e ti solleverai contro chi non lo vuole capire. Sei un po’ in ansia se devi discutere di questioni di lavoro o se, quando torni a casa, il tuo compagno non ti capisce. Il lavoro ti premia ma pesa: togliti dalle spalle qualche responsabilità;

Scorpione. In questo momento devi ritrovare fiducia in te stesso. Tu ami con grande passione ma potresti scoprire che qualcosa non va. Il tuo problema è che ti lasci influenzare e invece non dovresti stare a sentire le malelingue. Chi è separato è possibile che abbia trovato la sua libertà e che non abbia voglia di rimettersi in gioco in una coppia. Diverso il discorso per chi è in coppia , anche se c’è da portare avanti un progetto che forse riguarda la casa e non è facile da gestire.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La settimana che si è appena aperta è un po’ agitata per il Sagittario. Oggi abbiamo una Luna un po’ contraria. Tu sei forte in amore e inizia una fase di recupero che durerà fino a domenica. questo vuol dire che soltanto martedì avrai un cielo buono. Potresti sentire pesantezza eccessiva nel fare le cose;

Capricorno. Stai vivendo una grande agitazione perché i progetti che vuoi portare avanti sono molti ed è faticoso realizzarli. Fino a giovedì fai attenzione. Giove e Saturno nel segno ti aiutano a raggiungere un traguardo che ti sei prefisso da tempo. Punta a questa meta ma attenzione alle persone false, che fingono di stare con te e invece remano contro;

Acquario. Periodo di innovazioni. Cambieranno le collaborazioni. Dovrai farti valere. Tra aprile e maggio vivrai un grande momento e dovrai decidere cosa fare. Forse sei pronto a rinunciare a un punto di riferimento della tua vita, pur di ritrovare un po’ di libertà e di passione. Tu detesti la noia e farai delle scelte drastiche entro poco;

Pesci. Parti con qualche disturbo, e infatti la Luna è opposta. In questo periodo sei un po’ sotto tensione. Ti lasci continuamente coinvolgere dalle emozioni, anche causate da eventi esterni. È per questo che sei una persona speciale ed è anche per questo motivo che molte persone ti ammirano.

