Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 10 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 10 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 10 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata de “L’amica geniale-Storia del nuovo cognome”: Lila è in viaggio di nozze, mentre Elena vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio. Quando l’amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “911”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda il programma di attualità e politica “Presadiretta”, seguito da una nuova puntata di “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di attualità e politica “Quarta repubblica”. Subito dopo, il programma di approfondimento “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Xxx-Il ritorno di Xander Cage”: un’arma tecnologica, finita nelle mani sbagliate, costringe Cage a tornare in azione. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma “Eden-Un pianeta da salvare”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Rai 1

21:20 L’amica geniale-Storia del nuovo cognome

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 911

23:30 Povera patria

Rai 3

21:20 Presadiretta

23:30 Commissari sulle tracce del male

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Pensa in grande

Canale 5

21:20 Grande Fratello Vip 4

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Xxx-Il ritorno di Xander Cage (film)

23:30 Tiki Taka

La 7

21:20 Eden-Un pianeta da salvare

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi