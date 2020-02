Adele ha perso più di 30 chili: la cantante è quasi irriconoscibile – VIDEO

Adele è apparsa in splendida forma all’after party degli Oscar, la cantante in poco tempo è riuscita a perdere più di 30 chili

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip Adele, la famosa ed amata cantante all’after party degli Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z è apparsa in perfetta forma, magra e bellissima.

La cantante è dimagradita tantissimo, sono circa 30 i chili persi. Dopo il divorzio con l’ex marito Adele sembra stare molto bene. In molti pensano che si sia impegnata così tanto a dimagrire per essere una mamma in salute per il bene del figlio.

Quella della cantante è stata una trasformazione incredibile, è riuscita a perdere moltissimi chili in pochissimo tempo. Oltre a ridurre il suo apporto calorico giornaliero ha fatto molto pilates e boxe.

Sara Fonte