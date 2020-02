Cotto e Mangiato, ricetta 11 Febbraio: polpettone genovese fagiolini e patate

Andiamo avanti nella settimana gastronomica di Cotto e Mangiato. La presentatrice, nella sua simpatia ha spiegato come preparare polpettone genovese fagiolini e patate

La ricetta polpettone genovese fagiolini e patate

Gli ingredienti della ricetta sono:

500 grammi di fagiolini

Cipolla

200 grammi di patate

2 uova

80 grammi di formaggio grattugiato

Timo

Maggiorana

Pangrattato

Preparazione

Lessare sia i fagiolini che le patate. Prendere i fagiolini e tagliarli molto finemente. In una padella mettere dell’olio e la cipolla tritata poi aggiungere i fagiolini e far cuocere finché non diventa una cremina.

Una volta pronti mettere in una ciotola, poi schiacciare le patate lesse e mischiare il tutto. Aggiungere formaggio grattugiato, uova, timo e maggiorana e amalgamare tutto. Prendere un ruoto con cerniera e foderare con carta forno (o al massimo imburrare il ruoto e mettere del pangrattato) e versare il composto. Spianare bene poi spolverare il pangrattato sulla superficie. Mettere in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Far raffreddare e poi tagliare per servire in tavola.