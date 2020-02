Grande Fratello Vip 4, litigio in diretta tra Pago e Serena Enardu, a causa di Alessandro Graziani

Nella puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip 4”, Serena Enardu e Pago sono stati protagonisti di un acceso litigio, causato da alcuni like che la ex tronista ha messo ad Alessandro Graziani, suo tentatore a “Temptation Island Vip”, su Instagram, prima di entrare nella Casa.

Grandi protagonisti della puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip 4” sono stati Serena Enardu e Pago. I due, da quando lei è entrata nella Casa come concorrente, sembravano avere ritrovato un’intesa che ieri ha vacillato, a causa di un litigio, causato da Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena a “Temptation Island Vip”.

Tutto è iniziato quando nella Casa, in diretta, è entrato Pedro, fratello di Pago, il quale ha avvertito il cantante di alcuni like che Serena ha messo ad Alessandro su Instagram, prima di entrare nella Casa:

“Fuori c’è un’opinione unanime: da quando è entrata lei, ti sei chiuso. Se lei ti ama davvero, deve aspettarti fuori. Per il tuo bene di artista, lei dovrebbe uscire e lasciarti fare il tuo percorso. Il 19 e 21 gennaio ha messo un like a quel ragazzo. Era entrata qui, dicendoti che ti ama e poi ha messo like a quell’altro”.

A quel punto, Pago ha preso le difese di Serena:

“L’ho voluta io qua. Sto benissimo ed ho bisogno di vivere questa cosa con lei immediatamente. E’ giusto così. Lei non è mai stata così sincera, non l’ho mai vista così. Quello che è successo prima non mi interessa più. Stiamo cercando di creare insieme qualcosa di bellissimo. Lei è innamoratissima di me, lo è sempre stata”.

Serena, dal canto suo, ha confermato i like ad Alessandro e questa ammissione ha scatenato un litigio, durante il quale la ex tronista ha asserito:

“Ti deve dispiacere un uomo di 50 anni che viene qui a farti vedere due like. Ti deve dispiacere la pochezza, il fatto che mi sia stato puntato il dito contro. Se avesse valore, avrei messo un like? Sai quante cose ho dovuto vedere che mi hanno dato fastidio e sono stata zitta? Stai facendo questo teatrino perchè tuo fratello gradisca”.

Serena Enardu vuole abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip 4”

Il litigio continua e, alla fine, Pago chiede scusa a Serena. Quest’ultima va in nomination, vorrebbe abbandonare la Casa, ma arriva un confronto chiarificatore con Pago. La pace, tra i due, durerà?

Maria Rita Gagliardi