Grande Fratello Vip: scoppia una lite nella notte tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu – VIDEO

Nella notte è scoppiata una lite tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo

È scoppiata una lite nella notte tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Il motivo? L’ex madre Natura si è schierata dalla parte di Pago, ha infatti attaccato Serena per i like che ha messo all’ex tentatore Alessandro.

La Di Benedetto ci ha tenuto a precisare che a confrontarsi con Pago era suo fratello, non un cane. A detta di Paola il cantante non ha preso subito una posizione ma lo ha fatto poco dopo davanti a tutti.

Dopo le parole di Paola, la Enardu ha risposto: “Capisci che io non ce la faccio più? Per me, che lui abbia preso la posizione dopo, non va bene. È sempre così”.

Paola ha aggiunto: “Ma uno che deve fare? Vede la foto di uno a petto nudo del 26 gennaio e gli metti like… Anch’io al suo posto mi sarei incaz*ata”.

Sara Fonte