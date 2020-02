Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2020: il Leone è bloccato fino ad aprile, i Vergine favoriti negli incontri

Martedì 11 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devi fare il punto della situazione nei sentimenti. Venere nel segno ti favorisce. Incontri speciali e risoluzioni di problemi d’amore sono favoriti. Sul lavoro non vivi grandi novità: basta aspettare poco più di un mese per vedere le cose iniziare a muoversi;

Toro. Giornata che porta lieve disagio. Il periodo non è difficile, non conosci l’insuccesso, ma sei stanco a livello fisico. Hai portato sulle spalle delle responsabilità;

Gemelli. I Gemelli stanno ancora cercando di risanare i problemi (anche economici che ha lasciato il 2019). La settimana appena iniziata però è buona e nella parte centrale potrà arrivare una buona notizia. Domani giornata efficace. L’amore è migliore rispetto al “gelo” di gennaio;

Cancro. I cambiamenti recenti non ti hanno portato vantaggi. Chi ha cambiato lavoro non ha riscontrato novità e chi fa sempre lo stesso lavoro vuole cambiare e si trova in una posizione di disagio. Non tutto quello che si vuole fare è possibile da realizzare. In molti si attendono una ricompensa pecuniaria perché credono di essere stati “sfruttati”. Le tensioni vanno risolte, specialmente in amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. I nati del segno che lavorano per un’azienda si aspettano qualcosa di più. Se questo qualcosa può arrivare entro aprile ma non oltre. Non tutto quello che desideri si realizza subito. Con Venere favorevole ora puoi capire se una relazione d’amore è davvero importante: sei ancora più affascinante;

Vergine. I nati del segno che possono concludere affari o conoscere persone valide ora sono aiutati dalle stelle. Grande possibilità di rinascita, anche per i sentimenti. Recuperi e hai occasioni in più per riemergere;

Bilancia. Giornata strana, questa di martedì. Vivete rapporti che non sono come li desiderate, aspettate delle risposte che non arrivano. Insomma, non tutto va come vorreste ed entro la fine di marzo dovrete cercare di mettere a posto il possibile. A chi ora vi chiede qualcosa in pi potreste dire di no;

Scorpione. Non devi tornare a pensare negativamente. Da dicembre a oggi non hai vissuto un grande periodo ma hai dovuto affrontare dei grandi ritardi. C’è anche della stanchezza fisica. Queste giornate sono polemiche anche sul lavoro. Le stelle ti aiutano a risolvere contenziosi nati nel passato.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Venere favorevole ti aiuta a portare avanti progetti d’amore e a pensare ai sentimenti come a qualcosa di importante. Sei stato rallentato in amore nel corso del mese passato, così come altri segni: ora puoi recuperare. Devi cercare di vivere emozioni forti;

Capricorno. Il Capricorno sta dando spazio a questioni di lavoro, che vanno messe a posto, piuttosto che a lavoro. Quindi, in questo periodo, può darsi che i nati del segno rimangano a guardare nell’ambito dei sentimenti. C’è chi deve risolvere un problema personale o economico, per cui in amore ci vuole un po’ di pazienza. Ce ne vuole il doppio per chi vive una storia in crisi;

Acquario. Questo periodo ti spinge verso l’amore, grazie anche a Venere favorevole e a delle giornate- verso metà settimana- che ti aiuteranno molto. Vorresti tenere le cose sotto controllo e vivere i rapporti di coppia senza esporti troppo, ma questo è difficile (ma dipende anche da chi hai al tuo fianco). Chi ha vissuto per anni in maniera sbandata ora cerca dei nuovi riferimenti;

Pesci. Oggi la Luna è opposta, ma sei forte a livello emotivo. Non vuoi aspettarti niente di più delle cose che immagini, e questo perché se poi le cose vanno bene il non esserti fatto delle aspettative ti gratifica ancora di più. Marzo sarà un mese importante per le relazioni. Questo martedì è utile per mettersi in gioco e per portare avanti molti progetti lavorativi. Qualche nato del segno vive dei malumori sul lavoro perché pensa di non essere stato premiato. Forse una tua richiesta non è stata ancora corrisposta. Venerdì e sabato (ma non domenica) saranno ideali per gli incontri d’amore.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento