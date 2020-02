Ragazzo annuncia il gesto su YouTube poi si toglie la vita: importante messaggio nel videotestamento

Un giovane di Montedoro, nel Nisseno, si è tolto la vita dopo aver annunciato quanto stava per fare su YouTube.

Un ragazzo di 27 anni, G.N. ha prima caricato tre video sul proprio canale YouTube e poi si e’ impiccato nella sua abitazione.

Nel primo video è filmata una gabbia con degli uccelli; nel secondo video, della durata di pochi minuti, si vede il giovane giocare con il suo gatto e chiedere che l’animale venga sepolto nella tomba di famiglia; mentre nel terzo, piu’ lungo, annuncia il gesto estremo.

Il significato dell’ultimo messaggio

Dalle prime informazioni, sembra che il giovane soffrisse di depressione. I video lasciati dal ragazzo rappresentano un vero e proprio testamento, ma anche un atto d’accusa verso un mondo incattivito soprattutto verso i bambini.

Nei video il ragazzo compare con addosso la sua divisa da arbitro di calcio, sua grande passione. Non dimentica di lasciare alcune parole al padre alla madre tanto amata da tatuarsene il viso sul braccio. Infine il saluto di commiato e un invito: “Fate qualcosa di bene per gli altri”. Un messaggio importante per chi saprà capirlo e, se saranno in molti a coglierlo, forse meno persone sentiranno il bisogno di lasciare anzitempo questo mondo.

I carabinieri stanno indagando sui motivi del gesto, anche se attualmente sembrano chiari.