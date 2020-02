Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 11 febbraio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 11 febbraio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 11 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “Purchè finisca bene-Mai scherzare con le stelle”: Ines, giovane netturbina con la passione per gli oroscopi, vive nello stesso palazzo di Alfredo, un ingegnere che sta mettendo a punto un robot in grado di intercettare gusti e desideri umani. Fra i due è guerra aperta, ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines la costringe a rifugiarsi proprio a casa dell’odiato ingegnere, che viene scambiato per il fidanzato. La coabitazione forzata si rivela all’inizio disastrosa: Alfredo è un irriducibile razionale che crede solo nella scienza; Ines è un’irrimediabile istintiva che si affida alle stelle e vive di sogni. I colpi di scena aumentano con l’incalzare degli avvenimenti. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Pechino Express”. In seconda serata, il film “Closed Circuit”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Extreme measures – Soluzioni estreme”.

Su Canale 5 va in onda il film “La signora dello zoo di Varsavia”: Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina, popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ’39, però, l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, e il bombardamento che la precede, distruggono lo zoo e uccidono molti animali. A seguire, la rubrica, dedicata alla moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa”. In seconda serata, una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “DiMartedì”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Qualunquemente”: Cetto La Qualunque fa ritorno in Italia, dopo una lunga latitanza all’estero. Con lui, rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina, di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria, Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente, far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

