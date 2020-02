Amici 2020: anticipata la data d’inizio del serale? L’indiscrezione – VIDEO

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe andare in onda in anticipo in concorrenza con la Corrida

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe andare in onda in anticipo e in un giorno diverso fino alla fine di C’è Posta per te, tornerà poi in onda il sabato in concorrenza con Ballando con le stelle.

A far trapelare le indiscrezioni ci ha pensato Blogo, stando a quanto si legge sul sito la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi potrebbe andare in onda su Canale 5 da venerdì 28 febbraio.

Se così fosse il noto programma si scontrerà con la nuova edizione della Corrida, condotta da Carlo Conti. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire con certezza quando andrà in onda il talent show.

Sara Fonte