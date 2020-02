Appare sulla Terra Santa una croce fra le nuvole: è un messaggio di Dio?

Secondo molti la croce sarebbe un segno divino apparso su Israele

ISRAELE: E’ stata catturata in una foto diventata subito virale la croce apparsa misteriosamente nel cielo proprio sopra la Terra Santa. A scattarla è stato un rabbino, che ha immediatamente inviato lo scatto allo youtuber esperto di cospirazionismo MrMBB333. Nella foto la croce è affiancata da un numero sette, che per MrMBB333 sarebbe un “segno nei cieli”. Secondo altri a ridosso della croce pare che vi sia qualcuno in piedi.

Il numero sette è collegato ai peccati capitali?

Un utente online ha notato un aspetto interessante, ed ha affermato: “ “Non sono uno studioso biblico, ma per quanto riguarda l’immagine del rabbino non ci sono 7 peccati capitali annotati nella Bibbia? Riesco a ricordare alcuni ma non tutti.” Il rabbino ha giurato di non aver in alcun modo modificato la foto, accusa che sarebbe giunta da alcuni utenti scettici sul web.

Il filmato che ritrae la croce fra le nuvole ha riscosso un notevolissimo successo fra gli utenti di vari social e di varie piattaforme online, ed è stato visto più di 46.000 volte. Per molti pare sia un segno del ritorno del messia che molti credenti, soprattutto in un momento di crisi come questo, stanno aspettando. Sarà davvero così?