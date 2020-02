Cotto e Mangiato, ricetta 12 Febbraio: pizzoccheri della Valchiavenna

Fuochi aizzati nella cucina di Tessa Gelisio. La rubrica Cotto e Mangiato oggi ha proposto come ricetta i pizzoccheri della Valchiavenna.

La ricetta dei pizzoccheri della Valchiavenna

Gli ingredienti sono:

1 kg di farina

Noce moscata

1 litro di latte

250 grammi di Pane

300 grammi di patate

50 grammi di burro

Salvia

250 formaggio filante

Formaggio grattugiato

Preparazione

Mischiare noce moscata farina e sale in una ciotola. Da parte mettere ad ammollare il pane nel latte, poi strozzarlo per bene e aggiungerlo alla farina. Amalgamare il tutto ottenendo un panetto molto morbido.

In acqua bollente mettere a lessare questi pezzetti del panetto ottenuti con un cucchiaino (come fossero gnocchi) e scolare quando salgono tutti a galla. A questo punto versarlo in una padella con olio e aglio soffritto, salvia, formaggio grattugiato e formaggio filante nonché aggiungere il burro. Far saltare tutto poi aggiungere anche le patate. Impiattare e servire.