Ancora scandali nella Lega: arrivano casse colme di milioni di euro dalla Costa d’Avorio

Coinvolti nello scandalo il Trota e Belsito l’ex tesoriere della Lega. Spuntano casse ricolme di milioni di euro

Il binomio lega-milioni di euro colpisce ancora. Questa volta a lavare i panni sporchi tocca però al Trota, figlio di Umberto Bossi, protagonista di un’inchiesta dei giornalisti del Fatto Quotidiano Thomas Mackinson e Luigi Franco.

L’inchiesta sulle casse provenienti dalla Costa d’Avorio

La vicenda dai contorni poco chiari parte da un aereo cargo russo, una cassa ricolma di milioni di euro ed una partita di oggetti d’arte della Costa d’Avorio. Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega condannato per la vicenda dei fondi del carroccio, ha chiesto al Trota di poter organizzare un aereo merci che potesse trasportare vari container dall’Africa alla Russia, volo bloccato in partenza in quanto il carico conteneva milioni di euro divisi in banconote da cento. Belsito si sarebbe difeso dicendo che “erano opere d’arte”. Il ruolo del Trota sarebbe stato quello di mettere in contatto Belsito con imprenditori russi che si sarebbero dovuti occupare del trasporto di 138 casse contenti 700 statue di legno: 50 elefanti, 50 scimmie, 300 maschere, 200 statue e 100 ippopotami. Trasporto che però è saltato all’ultimo, ed è proprio su questo aspetto che le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti della vicenda entrano in contrasto.

La versione degli imprenditori russi

Secondo la versione degli imprenditori russi, le casse sono state fermate a giugno 2019 proprio in Costa d’Avorio prima di partire per Istanbul dove erano dirette. Da un’ispezione è venuto fuori che le casse fossero piene di banconote da 100 euro ed che fra queste vi fosse una scatola di diamanti di cui gli imprenditori non erano a conoscenza.

La versione del Trota

Secondo la versione di Renzo (il Trota) il trasporto è saltato poiché Belsito ad un certo punto non si è fatto più né sentire né vedere. Versione smentita, a detta dei giornalisti del Fatto, dalle foto delle casse ripiene di cento euro pubblicate sul giornale. Le foto sono state mostrate al Trota, che ha esclamato in lacrime “Questa non l’ho mai vista. Mi sono cagato sotto”. A suo dire l’aereo non sarebbe mai giunto in Costa d’Avorio in quanto Belsito non ha dato i soldi dell’acconto agli imprenditori.

La prova schiacciante del video degli imprenditori

Il trota non è chiaro. Prima rinnega poi ammette di aver dimostrato interesse per una partita di oggetti d’arte che li avrebbero fatto perdere 200mila rivelandosi una truffa. Ma esiste la prova schiacciante detenuta dagli imprenditori, un video in cui Belsito assieme al Trota fa riferimento ad una cassa ad Abidjan (Costa d’Avorio), video che sarà trasmesso nel programma di Peter Gomez “Sono le venti”.

Leggi anche -> Consigliere del M5S suona il citofono della sede della Lega: “Dove sono finiti i 49 milioni?”

Leggi anche -> La Lega indagata, spunta il collegamento tra i 49 milioni e l’inchiesta siciliana: si tratta di un finanziere

Leggi anche -> Lega, i 49 milioni a bilancio diventano 18: per il partito di Salvini è un periodo fortunato anche economicamente