Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 febbraio 2020: i Bilancia vivono disagi fisici, lo Scorpione è giù

Mercoledì 12 febbraio 2020.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani lieve calo fisico. Le notizie che aspetti arriveranno verso fine marzo. La primavera porterà, dunque, informazioni sull’aspetto pratico della vita. Sii cauto in tutte le situazioni stressanti: tu non ti risparmi mai;

Toro. Hai grandi progetti. Pensi alla casa, all’ufficio, forse hai anche voglia di sposarti o convivere. Qualche nato del segno più fortunato potrà fare un grande passo entro l’estate. Vuoi delle certezze. C’è hi cerca una casa più grande o vicina al lavoro, per risparmiare tempo. Quello che non riesci a risparmiare sono i soldi: hai sempre troppe spese impreviste. Fai attenzione;

Gemelli. Tra oggi e domani puoi fare di più. la Luna è in ottimo aspetto a Venere e dice che sarà un periodo di recupero da aprile. Puoi recuperare il tempo perduto e io mi auguro anche il denaro perduto nel 2019. Spero tu riesca anche a guadagnare fiducia in amore;

Cancro. Dalla fine della scorsa settimana ci sono dei problemi in amore. C vive bene? I nati del segno che sono pronti a relazionarsi agli altri a seconda delle emozioni del momento. forse questa è la strada migliore da percorrere in attesa di marzo, un mese che ti darà garanzie maggiori. Qualche perplessità in amore e in famiglia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Da aprile un certo ruolo che rivesti cambierà, quindi adesso devi cercare di risolvere un problema lavorativo. I cambiamenti non riguardano chi ha un posto fisso, che potrebbe sempre cambiare ruolo. Qualcuno potrebbe decidere di non stare più in un gruppo e d i cambiare. Ci sono scelte imposte dall’alto o che potresti fare tu in prima persona. Cielo buono per l’amore. Se hai bisogno di una conferma o se vuoi vivere una bella storia lasciati andare (anche a emozioni part-time). Cielo importante anche per la famiglia;

Vergine. Gli uomini del segno, in genere sono assorbiti dal lavoro, mentre la donna vuole ritagliarsi un ruolo sociale. I nati del segno sono legati alle questioni di carattere pratico perché non vogliono vivere nell’incertezza. In famiglia e in amore pensi che tutto vada bene se ci sono le spalle coperte. Devi però anche dare spazio alle emozioni vere e dimenticare quello che è successo in amore a gennaio: hai vissuto un allontanamento, magari non determinato da una crisi ma da motivi di lavoro;

Bilancia. Condizione di impegno. Vivi una contraddizione interna: da un lato non vorresti lasciare le cose che vuoi fare, ma dall’altro vuoi sentirti più sereno. Questo contrasto vale anche sul lavoro. Dalla fine di marzo e metà aprile ci saranno delle scelte da fare. Questa settimana è iniziata in maniera pesante a livello fisico ma da domani previsto già un recupero;

Scorpione. Non devi essere pessimista. Ultimamente hai vissuto dei fastidi fisici; devi anche capire se sei malinconico o se sono stati i disagi fisici a farti provare dei sentimenti di tristezza. Cerca di reagire e di essere positivo. Il periodo è buono per fare proposte o metterti in gioco. In amore non ci sono novità. Hai una storia? Continua. Se una storia non c’è probabilmente non la stai neppure cercando.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei una persona generosa. È difficile che tu ti lasci influenzare dalle opinioni degli altri. Gennaio è stato un mese difficile in amore? Ora puoi recuperare. Devi mettere una pietra sopra a divergenze vissute col partner qualche settimana fa;

Capricorno. Devi vivere con più attenzione le vicende d’amore. Sul lavoro va bene, il cielo ti aiuta, mentre dal punto di vista emotivo sei in dubbio o forse sei distratto perché pensi ad altre faccende. Potresti essere molto stanco. Oggi e domani vivrai una tensione crescente;

Acquario. devi mettere in ordine la tua vita. Qualcosa è cambiato grazie a Saturno che è quasi entrato nel tuo segno: prima magari non facevi caso al caos, mentre ora stai diventando meticoloso. In amore ci sono grandi progetti da fare se hai la persona giusta accanto. Sei solo? I nuovi incontri sono aiutati dalle stelle;

Pesci. Oggi e domani ti porteranno a viver le relazioni in maniera serena. Devi mettere da parte i conflitti inutili, anche se tu assorbi completamente le emozioni con cui entri in contatto. Il 2020 ti consente di sbrogliare delle matasse che l’anno scorso non eri riuscito a dipanare. L’oroscopo è bello per l’amore anche se c’è stato una crisi. Si è chiusa una storia? Sei stato tu a chiuderla, perché magari avevi scoperto delle bugie. È un periodo di grandi verità: meglio questo che crogiolarsi nelle false verità.

Maria Mento