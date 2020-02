Precipita un velivolo con due persone a bordo: è dramma nel siracusano

Tragedia nelle campagne tra i comuni di Carlentini, Francofonte e Lentini (nel siracusano, a ridosso con il confine con Catania).

Un aereo di piccole dimensioni è precipitato e le due persone a bordo sono morte in seguito al terribile impatto col suolo (cui è seguito l’incendio del mezzo).

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la squadra mobile di Siracusa e gli ispettori dell’Agenzia nazionale sicurezza volo e dell’Ente nazionale aviazione civile (oltre che i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due a bordo).

Di seguito alcune immagini girate da Local Team sul luogo del terribile impatto:

Precipita un ultraleggero nel siracusano, le dinamiche del’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo (un Tecnam P2002, secondo quanto riportato da Today) era decollato dall’aeroclub di Catania con a bordo un istruttore esperto e un giovane allievo.

Per cause ancora in via di accertamento, il velivolo ha improvvisamente perso quota ed è precipitato, non lasciando scampo ai due.

Soltanto ieri – ad Argelato, in provincia di Bologna – era precipitato un ultraleggero, causando la morte del pilota 23enne.