Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 12 febbraio 2020

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Inter-Napoli. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “La risposta è nelle stelle”: Ira e Ruth, Luke e Sophia, due coppie separate dal tempo e dall’età, hanno poco in comune, fino a quando una serie di eventi inaspettati porterà le loro vite ad intrecciarsi. Sophia si sta laureando all’Università di Wake Forest ed è riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d’arte newyorkese. La sua sembra una strada spianata verso il successo, ma la partecipazione come spettatrice a un rodeo le farà incontrare l’amore e darà una svolta alla sua vita, che sarà molto diversa da come l’aveva programmata. E’ qui, infatti, che Sophia incontra Luke Collins, un giovane cowboy che sta per affrontare la sfida che gli potrà garantire il primo posto nella classifica della Professional Bull Riders, la principale associazione di rodeo su tori. Nel frattempo, il novantunenne Ira Levinson, che ha perso sua moglie Ruth otto anni prima, è in viaggio verso la Carolina del Nord, per raggiungere la colonia artistica del Black Mountain College. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito le decadi del loro matrimonio. Un incidente, però, interrompe il suo viaggio e sarà fautore del suo incontro con Sophia e Luke: mentre i due ragazzi lo mettono in salvo, Ira si ricorda della vecchia scatola consunta piena di lettere lasciata sul dietro della macchina e Sophia, sfidando le fiamme, riesce a recuperarla. Più tardi, in ospedale, Sophia guarda all’interno del cofanetto e scopre che è pieno di vecchie lettere. Ira, segretamente compiaciuto, le chiede di leggergliele. Tra i due si crea un legame molto forte e la ragazza scopre piano piano tutti i punti in comune tra la sua coppia e quella di Ira. Sebbene appartenenti a due diverse generazioni, le vite delle due coppie convergeranno, dando a Luke e a Sophia gli strumenti necessari per intraprendere con saggezza il loro viaggio verso il futuro, scoprendo i veri valori della vita e l’autentico significato dell’amore. In seconda serata, lo show “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, una nuova puntata di “Tv Story Superstar: Raffaella Carra’ Presenta…”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Chi vuole essere milionario”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo”: a causa del riscaldamento globale il clima della terra cambia in modo estremo e repentino, provocando una brusca caduta della temperatura, oltre che una enorme onda anomala. A seguire, il film “Frozen”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi