Adriana Volpe e Michele Cucuzza condurranno Mattino 5 weekend? L’indiscrezione – VIDEO

Mediaset sta pensando di realizzare la versione weekend di Mattino Cinque, a condurre il programma saranno Adriana Volpe e Michele Cucuzza?

Adriana Volpe e Michele Cucuzza dopo il Grande Fratello Vip potrebbero condurre insieme un programma. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Blogo.

Sembra che Mediaset stia pensando di andare in onda anche durante il fine settimana con Mattino Cinque. Stando a Blogo la versione weekend del programma potrebbe essere condotta da Adriana e Cucuzza.

La Volpe non lavora in televisione da tempo, non ha più lavorato per la Rai dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia.

I tantissimi fan dei due conduttori sperano di rivederli presto in televisione. Dopo l’indiscrezione di Blogo sui social moltissimi sono i commenti positivi in merito alla possibilità di vederli insieme a Mattino Cinque Weekend.

Sara Fonte