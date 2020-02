Amadeus condurrà Sanremo 2021? La risposta del conduttore – VIDEO

Amadeus ha ottenuto un incredibile successo a Sanremop 2020, condurrà di nuovo il Festival l’anno prossimo?

Amadeus ieri a Non stop news ha parlato della 70esima edizione del Festival di Sanremo, un’edizione che ha riscosso un incredibile successo.

Il noto conduttore ha fatto sapere che era proprio questo il Festival che voleva, già ad agosto aveva le idee chiare sulla conduzione, si è goduto un momento che per lui sarà indimenticabile.

Condurrà la prossima edizione di Sanremo? Il conduttore ha risposto: “Ci vuole pazienza. In questo momento qualsiasi mia risposta positiva potrebbe essere dettata dall’entusiasmo e quindi è pericoloso e qualsiasi no potrebbe essere dettato dalla stanchezze e altrettanto pericoloso. Adesso ci si prende qualche giorno di tempo e poi si riflette.”

E ancora: “Sanremo è un grande evento e se uno deve prepararlo come un evento è difficile farlo due anni di seguito. Però attendo di capire da me stesso, dopo ancora qualche giorno di riposo, che cosa è meglio fare per il Festival, per me e per tutti quanti.”

Il conduttore ha concluso dicendo: “Bisogna avere la mente carica per poterne fare un altro nel migliore dei modi perché i risultati, ovviamente, capodanno l’obbligo di doverlo fare, quando sarà un altro, al meglio.”

Sara Fonte