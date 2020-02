Caterina Balivo e il marito sono in crisi? Lui dice no al terzo figlio – VIDEO

Caterina Balivo svela importanti dettagli della sua vita privata, lei e il marito hanno avuto qualche problema

Caterina Balivo intervistata dal settimanale Oggi si è lasciata sfuggire alcune importanti rivelazioni sulla sua vita privata e sentimentale. La nota conduttrieha ammesso che tra lei e il marito ci sono stati alcuni problemi.

La Balivo sogna di diventare di nuovo mamma, lei e il marito Guido Maria Brera hanno già due figli. A quanto pare, però, al momento il marito non desidera avere altri figli.

La conduttrice e il marito progettavano di condurre un programma insieme, la cosa però non è andata a buon fine. In merito a ciò ha rivelato: “Abbiamo cambiato idea cento volte e non ci siamo messi d’accordo. Lui non può pretendere di conoscere la televisione meglio di me, e su! Insomma abbiamo litigato e il programma è morto lì.”

La Balivo e il marito sono forse in crisi? O si tratta solo di incomprensioni? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte