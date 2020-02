Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2020: il Sagittario può fare progetti, il Capricorno deve agire in serenità

Giovedì 13 febbraio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La giornata di oggi, lo avevamo anticipato un po’ anche ieri, i nati del segno la vivono con un po’ di stress. Fortunatamente, ormai alla primavera (e alle buone notizie che porterà) manca poco. Già dai prossimi giorni potrai comunque gustare qualche anticipazione del periodo positivo che sta per arrivare: ci sono delle emozioni in più da vivere;

Toro. Giove e Saturno sono in ottimo aspetto e ti regalano una fortuna che sarà importante nel prossimo futuro. Cerca di farne buon uso, mi raccomando;

Gemelli. Oggi è una giornata positiva per cercare di fare il punto della situazione. Devi stabilire a cosa dare priorità e quali siano le acquisizioni più importanti da fare in questo periodo. Il 2020 ti offre ottime possibilità di recuperare il gap accumulato nel 2019: se non lo hai già visto, lo vedrai presto;

Cancro. La Luna dissonante toglie leggerezza alla tua giornata. Tuttavia, ricorda che il mese di febbraio è un mese utile se vuoi rimettere in gioco te stesso e rivedere le tue conoscenza: devi capire bene su chi è possibile fare affidamento.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il momento è giusto per fare tutte le valutazioni del caso dal punto di vista economico e professionale. Ci sono delle questioni da affrontare in famiglia? Sarebbe meglio rimandarle al fine settimana. Il tuo fascino è intenso e questo favorisce gli incontri;

Vergine. Arrivano le vittorie garantite da questo 2020 che ti offre davvero delle grandi opportunità. Il momento è buono e tu devi cogliere tutto quello che di buono ti è consentito avere o vivere, perché presto arriverà la rivincita che aspettavi. Si saranno giornate un po’ meno fortunate e allora dovrai mantenere la calma. Tuttavia, la tua voglia di raggiungere gli obiettivi è forte;

Bilancia. Continua questo periodo non ottimale, caratterizzato a tensioni che toccano anche l’amore. l’abbiamo detto tante volte: la Bilancia è un buono, un giusto, una persona che a volte per quieto vivere diventa anche accondiscendente (suo malgrado, perché i nati del segno magari vorrebbero altro). Ecco, non bisogna esserlo nei sentimenti. Forse fai delle cose che non ti convincono pur di far piacere al partner. Ci sarà presto una svolta. Intanto, prova a mantenere la calma;

Scorpione. Per affrontare le difficoltà che stai vivendo- questo senso di fastidio fisico misto a malinconia e nervosismo- hai bisogno di essere razionale. Da dicembre non riesci a uscire dal gorgo del calo fisico che ti ha colpito a fine anno. Sii prudente, soprattutto con le parole, e cerca di rilassarti. Non cadere nella trappola dei contrasti inutili;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Vuoi spogliarti delle vecchie tensioni che hai vissuto ultimamente per vestirti di cose nuove e di nuovi progetti. Adesso, effettivamente, sei libero: il 2019 ha portato via questioni che andavano chiuse. Puoi iniziare a concentrarti sulle iniziative che desideri portare avanti;

Capricorno. Lo abbiamo detto e ridetto: il 2020 è un grande anno, ricco di opportunità. Devi solo cercare di vivere tutto con tranquillità e senza agitarti. La tranquillità ti aiuta a gestire le opportunità e i momenti giusti in cui sfruttarle. Il momento della svolta arriverà senza dubbio, ma oggi la giornata è un po’ nervosa (anche in amore);

Acquario. Le stelle parlano di un buon cielo per l’amore . Devi stare attento solo se vivi due storie parallele. Forse sei un po’ insoddisfatto personalmente, per la tua situazione. Pare che nulla ti vada più bene. Ma non sono le cose a non andare bene: sei tu che stai cambiando e che le vedi in modo diverso;

Pesci. In questo periodo più che alle questioni pratiche tu devi pensare all’amore. Devi ritrovare i sentimenti veri e ricordare che, nella vita, non si vive di solo lavoro e questioni pratiche. Chissà che con la persona giusta accanto tu non abbia voglia di concretizzare qualcosa nel prossimo futuro.

Maria Mento