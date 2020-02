San Valentino godereccio: dai social arriva il bouquet da mangiare, ecco come realizzarlo (anche vegan)

Per San Valentino sta spopolando su Instagram una nuova forma di romanticismo: regalare un bouquet di nuggets. Lo ha raccontato Danilo Poggio domenica 9 febbraio in diretta a Megajay con Gianluca Gazzoli.

In un intervento telefonico a Radio DeeJay, il giornalista gastronomico Danilo Poggio ha raccontato un fenomeno social legato a San Valentino: regalare bouquet di nuggets. L’idea è nata un po’ di tempo fa tra Stati Uniti e Inghilterra, ma è quest’anno che sta avendo un particolare successo.

Su Instagram sono numerosissimi i post che ritraggono mazzi di bocconcini di pollo fritto avvolti in sofisticate ed eccentriche composizioni.

Realizzare il bouquet mangereccio da soli, anche veg

Può essere anche un idea low cost per festeggiare in maniera gustosa, anche se non magra. E’ infatti possibile realizzarli da soli: basta preparare i bocconcini di pollo, ricoprirli di pastella, friggerli (o cuocerli al forno) e disporli elegantemente all’interno del bouquet, magari alternandoli a dei fiori veri.

E’ possibile creare anche un gustoso regalo in chiave Vegan o vegetariana, sostituendo il pollo con nuggets vegetali, bistecchine si soia impanate o crocchette di patate.

Se invece la cucina non è il vostro forte, è possibile utilizzare prodotti surgelati e limitarsi a realizzare un mazzo dall’aria artistica. Per i più pigri, c’è persino la possibilità di comprare direttamente i vostri chicken-bouquet già pronti, ordinandoli da qualche fioraio attrezzato per l’occasione: Ecco un esempio